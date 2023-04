De opvallendste albums van deze week: Chet Baker, Yaeji, Zuco 103 en Elisabeth Leonskaja

Jazz

●●●●●

Chet Baker Blue Room





Avontuurlijke lijnen, droge scats, de delicaat-lome sfeer in rustig schommelende arrangementen, de wuivende bebop – teruggevonden jazzsessies voor het KRO-radioprogramma Nine O’Clock Jazz met de Amerikaanse jazztrompettist Chet Baker zijn in veel opzichten een droomvondst. Lees de hele recensie.

World

●●●●●

Zuco 103 Telenova





Zuco 103, de vaandeldragers van de ‘brazilectro’, maakte een nieuwe plaat vol samba, funk, afro-Cubaanse percussie en elektronische bewerkingen zoals we dat gewend zijn sinds hun baanbrekende debuut in 1999. Zuco houdt het weliswaar iets kleiner dan voorheen, maar Telenova ademt nog altijd dezelfde frisse muziekvreugde. Alles is ritmisch, van de zang tot de melodie en het is direct catchy. Lees de hele recensie.

Klassiek

●●●●●

Elisabeth Leonskaja & Orchestre national du Capitole de Toulouse o.l.v. Tugan Sokhiev Beethoven - Derde en Vierde Pianoconcert





Vijf minuten… Dit album zou je alleen al moeten luisteren voor die hemelse vijf minuten van het langzame deel uit Beethovens Vierde Pianoconcert, waarin het kille en heerszuchtige orkest tenslotte smelt voor de zachtmoedige stem van de vleugel. Pianist Elisabeth Leonskaja en het Orchestre national de Toulouse van de – toen nog – chef-dirigent Tugan Sokhiev schetsen een vergezicht van hoe je zou willen dat ruzies en conflicten uitmonden in verzoening. Lees de hele recensie.

Pop

●●●●●

Yaeji With A Hammer





Je hoort fluwelige synthesizers, een omfloerst drumpatroon, sluiers van galm. Deze donzige wereld wordt verbaal aangevoerd door een stem die je toepasselijk zou kunnen noemen: een onschuldig kindergeluid.

Maar waarom? Waarom wil de vrijgevochten, 29-jarige, New Yorks-Koreaanse dansvloerdominatrix Yaeji zich middels haar stem presenteren als kindvrouw? Lees de hele recensie.

Rock

●●●●●

Iron Jinn Iron Jinn





Wees altijd waakzaam zodra het woord ‘supergroep’ valt: doorgaans betekent dat namelijk dat (vaak uitgerangeerde) boomerrockers die gevangen zitten in hun afzonderlijke sleur wanhopig samenklitten om nog enigszins relevant te lijken en vervolgens alsnog uitgerangeerde boomerrock maken. Zo niet bij Iron Jinn, de nieuwe – komt-ie! – supergroep van jong talent uit de Hollandse underground. Lees de hele recensie.

●●●●●

Vince Mendoza & Metropole Orkest Olympians





Van houtblazers en koper tot ritmesectie: componist en arrangeur Vince Mendoza was er jaren geleden bij zijn aanstelling in 2005 als chef-dirigent bij het symfonische pop- en jazzorkest Metropole Orkest al van onder de indruk hoe „krachtig” deze groep musici is in het spelen van jazz. Het album Olympians is dan ook Mendoza’s zwierige en triomfantelijke viering van het Metropole – stuk voor stuk ‘Olympiërs’ wat hem betreft. Lees de hele recensie.