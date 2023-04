De bijstandsmoeder die 84.780 euro cash bewaarde in een babycommode

Pal voor de ingang van de zittingszaal zit een knulletje met oortjes in. De benen zwaaien heen en weer, zijn handen omklemmen een spelcomputer. „Messi, Messi!”, juicht hij. En dan, opgetogen: „Goal!”

Binnen vraagt de rechter waarom de verdachten hun zoon hebben meegenomen. De moeder staat terecht voor bijstandsfraude en heling van 84.780 euro, de vader voor het witwassen van datzelfde bedrag. De jongen is pas zeven.

De school is dicht, antwoordt de vrouw via een Armeense tolk. Zij ontvluchtten de oorlog in Nagorno Karabach en kregen asiel in Nederland. Sinds oma overleed hebben ze niemand meer die kan oppassen. Zij: „Onze zoon vermaakt zich wel. Kan ik hem ophalen?”

De rechter is onverbiddelijk. De rechtbank is geen kinderopvang. Een zevenjarige hoort niet in de zittingszaal. „Nu kunnen wij niet verder. We plannen een nieuwe datum en u regelt dan oppas.”

De strafzaak kwam aan het rollen na een anonieme tip, blijkt bij de inhoudelijke behandeling twee maanden later. Bijna acht jaar lang ontving Lucine ten onrechte een uitkering als alleenstaande, verwijt de officier haar, terwijl ze zou samenwonen met vader Ruben. Sociaal rechercheurs analyseerden bank- en telefoongegevens, hoorden buren en familieleden als getuigen en constateerden waterverbruik voor een gezin op het adres. Dat staat in 1.000 pagina’s strafdossier.

De moeder – het haar geblondeerd, op hoge zwarte boots – ontkent. De buren hebben valse verklaringen afgelegd, blaast ze. Ja, er lagen scheerspullen in de badkamer. Maar dat was voor als Ruben hun zieke zoon kwam verzorgen. „Hij is vader, niet mijn vriend. We hebben absoluut niet samengewoond.” En op de paar duizend euro’s bijzondere bijstand voor wasdroger, pedicure en elektrische bakfiets had ze recht. Haar ogen spuwen vuur: „Ik ben een alleenstaande moeder en een nierpatiënt.”

De officier gelooft er geen klap van. Hier zitten, zegt hij „schaamteloze wetsovertreders”

Maar waarom heeft ze hun gezamenlijke vakanties naar Parijs, Spanje en Griekenland nooit doorgegeven, vraagt de rechter. „Dat is valsheid in geschrifte.” En er is meer. Bij doorzoeking van de babycommode vond de politie 84.470 euro cash. De meeste contanten waren verstopt in een koker en verpakt in sealbags. 342 biljetten van 100 euro en 204 biljetten van 200 euro. Waar haalden de ouders zoveel geld vandaan?

Ruben, pakketbezorger, vertelt dat hij geld heeft gespaard met handel in auto’s en dat hij 60.000 euro had gepind. Maar „die briefjes kun je helemaal niet pinnen”, reageert de rechter. En waarom verzweeg Lucine haar vermogen? Daarover legde ze tegenstrijdige verklaringen af. 15.000 euro kwam van oma, zegt ze nu. En „door zuinig te leven” had ze 7.000 euro van haar bijstandsuitkering gespaard.

De officier gelooft er geen klap van. Hier zitten, zegt hij „schaamteloze wetsovertreders”. Omdat de zaak al drie jaar op de plank ligt, eist hij maximale taakstraffen van 240 uur. De moeder heeft zich schuldig gemaakt aan bijstandsfraude en heling, de vader aan witwassen. Waar de duizenden euro’s precies vandaan komen, kan hij niet vertellen, maar hoeft hij ook niet. „Hun legale inkomsten staan niet in verhouding tot het aangetroffen vermogen. Dit geld is zonder meer afkomstig uit criminele activiteiten.”

De raadsman bepleit vrijspraak en als dat niet standhoudt, een rechtelijk pardon: schuldig verklaring zonder strafoplegging. Via het bestuursrecht is de kwestie geschikt. „Cliënten betalen de gemeente 21.244,50 euro terug.” De ouders voeren geen gemeenschappelijke huishouding maar verzorgen hun kind samen: zijn gezondheid is zwak, bij geboorte raakten de longen beschadigd. En hun spaargeld bewaarden ze thuis. Zo leerden ze dat in hun geboorteland, een bank die pikt het in.

Daar gaat in het vonnis een streep door. Het is geen incidenteel strafbaar feit, oordeelt de politierechter. „Het is behalve langdurige bijstandsfraude ook witwassen van een fors geldbedrag.” Lucine en Ruben krijgen taakstraffen van 90 en 50 uur en nog 4 maanden celstraf voorwaardelijk. „Er zijn zorgen over kans op herhaling.”

