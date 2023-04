Amerikaans ambassadepersoneel geëvacueerd uit Soedan

Het Amerikaanse leger heeft het personeel van de Amerikaanse ambassade in Soedan geëvacueerd. Dat heeft president Joe Biden zaterdag bekendgemaakt. De ambassade is tot nader order gesloten.

Aanleiding voor de evacuatie zijn die gevechten die al ruim een week plaatsvinden in het Afrikaanse land, waarbij regeringstroepen strijden tegen de militie Rapid Support Forces (RSF). Het conflict in Soedan heeft inmiddels aan al zeker 350 mensen het leven gekost.

In een verklaring roemt Biden de inzet van het personeel. Ook bedankt hij Saoedi-Arabië, Ethiopië en Djibouti, die volgens hem cruciaal waren bij de evacuatie. Verder kondigde hij aan dat de VS zich blijft inzetten voor Amerikaanse burgers in Soedan.

Lees ook: ‘Ik heb de hele nacht gepiekerd, bij zonsopgang besloot ik te vluchten’ - ooggetuigenverslag vanuit Soedan

Nederlanders

Wanneer Nederlanders die vastzitten in Soedan geëvacueerd kunnen worden, blijft onduidelijk. Het ministerie van Buitenlandse Zaken is in contact met zeker 134 Nederlanders, maar naar verwachting zijn er meer Nederlanders in het land aanwezig met wie nog geen contact is gemaakt. Nederland heeft twee C-130 Hercules-transportvliegtuigen klaarstaan in Jordanië om mensen mee te evacueren.

De VS is het eerste land dat zijn diplomaten heeft geëvacueerd uit het door oorlog geteisterde Afrikaanse land. Meer landen treffen daartoe voorbereidingen. Vanwege de gevechten is er geen luchtverkeer mogelijk via het vliegveld van de hoofdstad Khartoem.