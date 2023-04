Welk voorwerp zit in de studio?

Schrijver en presentator Michiel Eijsbouts is grappig, als host van deze radioquiz-podcast voor het hele gezin. Elke aflevering spreekt hij een voorwerp met de stem van een bekende acteur. Aan ons om te raden wélk voorwerp er tegenover hem zit. „Onze gast is gemaakt van metaal!” klinkt de hint in de eerste aflevering. „Inderdaad, geen opsmuk,” spreekt de stem van Ilse Warringa, die een kantoorartikel blijkt te zijn. „Kijk, er zijn wel wat collega’s die van plastic gemaakt zijn, maar daar kijken wij een beetje op neer.” De jingle galt: „Een beller, een beller, een beller die belt.” Playa de Costa uit IJmuiden, sterk accent, doet een poging. „Is het de Eiffeltoren?” Eijsbouts: „Nee, Playa, hoe groot denk jij dat onze studio is?”

Watizzut? Quiz voor kinderen. NTR / Zapp. Wekelijks afl. van zo’n 10 min.