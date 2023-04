Verzonnen huisvrouw uit Melbourne met een pruik en lilaspoeling die een superster werd

Zoiets was nog nooit vertoond: een ietwat bonkige gestalte in een strak glimmertjesgewaad die zich presenteerde als Dame Edna Everage – een mallotige matrona met een voyante vlinderbril. Overdadige oorknoppen, een pruik met lila spoeling en een malicieuze grijns op haar vlezige gelaat. Ze was de schepping van de Australische komiek Barry Humphries, die zaterdag in een ziekenhuis in Sydney is overleden, nadat hij in zijn woning was gevallen en een heupoperatie moest ondergaan. Hij was 89 jaar oud.

Humphries trad sinds 2012 niet meer op als Dame Edna. Het was mooi geweest, verklaarde hij. Het toppunt van zijn roem dateerde uit de jaren tachtig en negentig. Dame Edna was zijn grote troef en vormde zelfs het middelpunt van een eigen talkshow voor de BBC (The Dame Edna Experience) waarin hij meestal zelf het hoogste woord had. De gasten – vaak afkomstig uit de hoogste regionen van de internationale showbusiness – speelden het spel graag mee. Maar zijn improvisatievermogen maakte dat hij zelf steeds de meeste lachers op zijn hand kreeg. Die shows verschenen af en toe ook op de Nederlandse televisie.

Dames in suburbia

Barry Humphries baseerde zijn hilarische Dame Edna op de dames die in de jaren vijftig in de suburbia van Melbourne hun eigen clubs hadden om kennis te nemen van sprekers en spreeksters, toneelstukjes en muziekuitvoeringen. Als jeugdig lid van reizende toneelgezelschapjes die in zulke clubs optraden, kende hij dat milieu van binnenuit. Maar een carrière als acteur liep spaak. En ook een one-man-show, waarin hij groteske persiflages van dat soort dames speelde, genoot weinig succes. Hij oogstte er buiten Melbourne nauwelijks erkenning mee.

Na allerlei andere pogingen om een carrière in de kunsten op te bouwen, verhuisde Humphries in 1959, op zijn 25ste, naar Londen – zonder een cent op zak. Hij wist een paar toneel- en musicalrolletjes in de wacht te slepen en schreef teksten voor een stripverhaal in het satirische blad Private Eye, over een luidruchtige en te veel drinkende Australiër die in Londen het hoofd boven water tracht te houden. Later gaf hij toe dat die strip heel wat autobiografische elementen bevatte. Maar het grote succes bleef opnieuw uit.

Barry Humphries tijdens de Oldie of the Year awards in Simpsons-in-the-Strand in London in 2016. Foto Yui Mok

Tweede personage

Halverwege de jaren zestig keerde hij terug naar Australië, waar hij langzaam maar zeker een groter publiek aansprak met zijn theatervoorstellingen. Dame Edna werd allengs de hoofdpersoon. Hij prees haar aan als ‘een huisvrouw die superster is geworden’. En naast haar bedacht hij ook nog een tweede personage: Les Patterson, een Australische diplomaat die door overdadig drankgebruik voornamelijk vuilbekkerij te berde bracht.

Les Patterson bleef een vaste figuur in zijn theatershows, maar Dame Edna was altijd de absolute ster van de avond. Zo ook in 1994, toen Humphries optrad in een overvol theater Carré in Amsterdam. Op een gegeven moment wendde Dame Edna zich tot een bezoekster op de eerste rij, keek naar haar jurk en zei: ‘Dat is zeker een oude favoriet. Ja, zo maken ze ze tegenwoordig niet meer.’ En niemand werd kwaad, want Dame Edna kon alles zeggen. Die grijns maakte alles goed.