Tien jaar koning Willem-Alexander: de eeuwige spanning tussen politiek en monarchie

In april 2023 is Willem-Alexander tien jaar koning van Nederland. Zijn jubileum vindt plaats tegen de achtergrond van dalende populariteitscijfers voor de koning en de constitutionele monarchie als staatsvorm.

In deze Haagse Zaken hoor je van Bart Funnekotter en Titia Ketelaar over die constitutionele monarchie. We bespreken de ontstaansgeschiedenis en de voorgangers van de huidige koning. En we praten over het tienjarig jubileum van Willem-Alexander en hoe politiek de rol van de koning is.

@apjvalk // @titia_k // @BartFunnekotter

Verder luisteren

Een jaar met de Koning

Waarom Rutte verantwoordelijk is voor het gedrag van de Koning

Verder lezen

Veilige gesprekken over tien jaar koningschap in de podcast met Willem-Alexander

Heeft u vragen, suggesties of ideeën over onze journalistiek? Mail dan naar onze ombudsman via ombudsman@nrc.nl.