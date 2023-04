Tien gewonden en twee doden bij brand in restaurant Madrid

Bij een brand in een restaurant in het centrum van Madrid zijn vrijdagnacht twee mensen overleden en tien gewonden gevallen. Dat melden Spaanse media zaterdag.

De brand ontstond rond 23.00 uur lokale tijd in het Italiaanse restaurant Burro Canaglia Bar&Resto. Op haar website en sociale media plaatst het restaurant geregeld foto’s en video’s van een van hun specialiteiten; een pizza die aan tafel wordt geflambeerd met een brander. Volgens een getuige was een ober bij een van de tafels een gerecht aan het flamberen toen de brander langs een plastic plant kwam, die vervolgens vlam vatte. Vervolgens verspreidde het vuur zich in rap tempo langs het plafond, dat compleet werd bedekt door hangende plastic planten. De getuige zegt tegen de Spaanse krant El Pais dat „alles in een paar seconden was afgebrand”.

Een woordvoerder van de brandweer in Madrid zegt dat de twee dodelijk slachtoffers mannen zijn, waarvan een in het restaurant werkte. In een verklaring op hun Instagrampagina zegt het restaurant „diep geraakt” te zijn door het overlijden van de twee slachtoffers en wenst het alle slachtoffers een spoedig herstel.