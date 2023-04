‘Structureel geweld bij Amsterdams studentencorps, vereniging biedt excuses aan’

Binnen alle herendisputen van het Amsterdams studentencorps (A.S.C./A.V.S.V.) was in de periode van 2017 tot 2021 sprake van structureel geweld. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van advocatenkantoor De Roos & Pen. Volgens dagblad Trouw biedt de vereniging zaterdag haar excuses aan aan (oud-)leden en ouders.

Uit het onderzoek blijkt dat nieuwkomers in de herendisputen „structureel werden onderworpen” aan fysiek geweld tijdens hun ontgroening. De aspirant-leden liepen striemen, kneuzingen en hersenschuddingen op bij deze mishandelingen, sommigen liepen mank. De Roos & Pen voerde het onderzoek uit in opdracht van de vereniging, na de voortijdige afbreking van de ontgroening in de zomer van 2021. Hierbij raakte zes disputen in opspraak na geweld tegen aspirant-leden.

De vereniging biedt in een brief excuses aan voor het geweld van de afgelopen jaren, schrijft Trouw. „De omvang, ernst en aard van de vele misstanden hebben ons geschokt. We willen onze excuses aanbieden aan iedereen die heeft geleden onder de kennismakingstijd van onze vereniging in voorgaande jaren. Het is duidelijk dat onze verenigingscultuur verrot was.” Ook zegt de vereniging sorry tegen ouders, „wier vertrouwen wij soms ernstig hebben geschaad”. Het Amsterdamse studentencorps was zaterdag niet bereikbaar voor commentaar.

Vorig jaar kwam het studentencorps ook al in opspraak naar aanleiding van seksistische toespraken. Vier leden, van wie er drie in het bestuur zaten, zeiden in een toespraak dat vrouwen „niks meer dan hoeren zijn” en vrouwelijke leden werden uitgemaakt voor „sperma-emmers”, van wie de nek moest worden gebroken om „een lul erin te steken”. Naar aanleiding van de ophef stapten drie bestuursleden en de bestuursvoorzitter op. Ook werd een ledenstop aangekondigd, maar een week later werden de inschrijvingen weer geopend.

