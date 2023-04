Spionage op universiteiten

Sinds de metaalgeleerde Abdul Qadir Khan in de jaren zeventig met blueprints van een Nederlands energiebedrijf de Pakistaanse atoombom ontwikkelde, staat Nederland op scherp. In Vriend of Vijand onderzoekt wetenschapsjournalist Saar Slegers hoe universiteiten en overheden ervoor zorgen dat gevoelige kennis niet weer in de verkeerde handen valt. Via gesprekken met academici, veiligheidsdiensten en politici navigeert Slegers ons langs de talloze facetten van deze complexe kwestie. Kan je wel onderscheid maken tussen riskante en veilige kennis? Kan Nederland een internationale academische toppositie opgeven uit beschermingsdrang? En wanneer wordt veiligheidsbeleid onterechte discriminatie?

Vriend of Vijand. Academische veiligheid Human / VPRO. Wekelijks afl. van zo’n 40 min.