Opwinding op de zolderkamer

Het was comedian en schrijver Johan Fretz’ droom om de eerste latenightpodcastshow van Nederland te maken. In deze podcast behandelt hij politieke ontwikkelingen. Het is een verfrissend authentieke uitvoering. Geen gekunstelde productie die door een conceptdenkend team de wereld in werd geroepen. Je hóórt dat Fretz niet in een studio zit, en dat hij zijn ironische, ongenuanceerde, soms irritante maar toch ook hoopgevende uitingen vooral improviseert. Er is een aanstekelijke introtune, veel nieuwsfragmenten en een interview. Het zal niet ieders smaak zijn, maar Fretz’ losse en persoonlijke aanpak raakt aan die intieme magie zoals alleen je favoriete podcast die heeft, die ene waar je steeds naar blijft terugkeren.

Waanzinnig land. Humor/politiek. Dag & Nacht Media. Wekelijks afl. van een uur.