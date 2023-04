Nog veel onduidelijkheid over evacuatiemogelijkheden Nederlanders in Soedan

Wanneer Nederlanders, die vastzitten in het door oorlog verscheurde Soedan, geëvacueerd kunnen worden, blijft onduidelijk. Het ministerie van Buitenlandse Zaken staat in actief contact met zeker 134 Nederlanders en houdt hen op de hoogte van de gang van zaken. Men verwacht dat er meer Nederlanders in het Afrikaanse land zijn met wie nog geen contact is gemaakt.

Er zitten veel risico’s aan een evacuatieoperatie en dat benadrukt het ministerie op zijn website. „We kunnen niet voorspellen hoe het gaat lopen. Het kan lang duren, of ineens heel snel gaan”, staat in een bericht. „Duidelijk is dat geen enkele mogelijke optie zonder risico is. Wanneer een mogelijkheid zich aandient, zult u zelf moeten afwegen of u mee wilt en mee kunt.” Nederland heeft twee C-130 Hercules-transportvliegtuigen klaarstaan in Jordanië om mensen mee te evacueren.

Nederlanders worden gevraagd informatie over een eventuele evacuatiepoging geheim te houden. „Openbaarheid kan ervoor zorgen dat een operatie extra gevaarlijk wordt of zelf niet door kan gaan”, schrijft het ministerie, dat benadrukt in contact te staan met andere landen. Welke landen dat zijn is niet duidelijk.

Andere landen

Eerder op de dag maakte het Soedanese leger bekend dat het gaat werken aan de evacuatie van Britse, Amerikaanse, Franse en Chinese diplomaten. Enkele landen hebben al wel staatsburgers weten te evacueren in schepen vanuit de kuststad Port Sudan. Het gaat om 150 mensen, waarvan het merendeel uit Saoedi-Arabië komt. Italië maakte zaterdag bekend eveneens vanuit Port Sudan Italianen te hebben geëvacueerd. Zij zijn inmiddels in buurland Egypte.

In gesprek met Al Jazeera zegt James Moran, voormalig EU-ambassadeur in Noord-Afrika, dat het evacueren van mensen vanuit Khartoem via Port Sudan moeilijk is, vanwege de 800 kilometer die de Soedanese hoofdstad van de havenstad scheidt. „Onder die omstandigheden is het heel moeilijk om mensen vanuit Khartoem naar de kust te brengen. Het is een lange weg, dus je bent hier voornamelijk afhankelijk van luchttransport”, zegt Moran. Hij benadrukt dat het op geen van de luchthavens in Khartoem momenteel veilig genoeg is om vliegtuigen te laten landen.