‘Neef van Ridouan Taghi opgepakt op verdenking van drugshandel’

Anouar T., de neef van topcrimineel Ridouan Taghi, is opgepakt door de Landelijke Recherche. Dat meldt De Telegraaf zaterdag. Een woordvoerder van de Landelijke Recherche bevestigt dat vrijdag een 29-jarige man uit Utrecht is aangehouden op verdenking van drugshandel, maar wil niet zeggen of het om de neef van Taghi gaat.

De 29-jarige Anouar werd al eerder verdacht van betrokkenheid bij de moord op advocaat Derk Wiersum, maar werd door de Amsterdamse rechtbank vrijgelaten in afwachting van zijn proces. De Telegraaf schrijft dat T. wordt verdacht van drugshandel, maar dat zijn arrestatie – net zoals die van Inez Weski – onderdeel is van een strategie van de Landelijke Recherche om de criminele machtsstructuur rondom Ridouan Taghi te ontmantelen, de zogeheten ‘Aanpak Criminele Machtsstructuren’.

Vrijdag werd bekend dat Inez Weski, advocaat van Ridouan Taghi, is aangehouden. Volgens het Openbaar Ministerie wordt Weski verdacht van deelname aan een criminele organisatie die bezig is met internationale drugshandel en witwassen. Ook wordt zij ervan verdacht berichten te hebben doorgespeeld van en naar haar client Taghi.

Anouar T. behoorde vroeger tot de ‘Audibende’: een beruchte groep van zo’n 250 criminelen uit Utrecht en Amsterdam die zich schuldig maakten aan plofkraken, met name in Duitsland. Na deze plofkraken reden de bendeleden vervolgens in snelle Audi’s terug naar Nederland. T. zat in maart 2016 in een vluchtauto die, na een plofkraak in het Duitse Meppen, uit de bocht vloog en tegen een boom crashte. T. wist te ontvluchten, maar werd later alsnog opgepakt. In juni dat jaar werd hij veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf.

