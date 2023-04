Ik zit op een feest aan tafel met mijn gloednieuwe feestkameraad Ralf. Ralf en ik dragen allebei toevallig een glitterrok vanavond. Een gebronsde Australiër met goudwitte krullen en getatoeëerde spieren stelt zich voor aan mij en Ralf: „I’m Brian. Whatsup man? Nice to meet you, man.” We schudden Brian de hand. „Is hij jouw vriend?” informeert Brian bij mij, wijzend naar mijn schitterende medesoldaat, die daarop aangeeft met they of them aangesproken te willen worden. „Oh my god, I’m so sorry man,” zegt Brian. „No problem, man”, zegt Ralf.

