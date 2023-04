Komiek Barry Humphries, bedenker Dame Edna Everage, op 89-jarige leeftijd overleden

De Australische comedian Barry Humphries is zaterdag op 89-jarige leeftijd overleden. Dat melden Australische media. Humphries lag al weken in het ziekenhuis voor verschillende gezondheidsproblemen, maar volgens de Australische krant The Sydney Morning Herald hield de komiek al die tijd vol dat zijn toestand niet ernstig was.

Dame Edna Everage, de beroemdste creatie van Humphries, werd een hit in de jaren zeventig en kreeg eind jaren tachtig haar eigen praatprogramma: de Dame Edna Everage Experience. Hierin werden beroemdheden door Dame Edna geïnterviewd. Andere personages van de Australiër waren onder meer Sir Les Patterson en Sandy Stone. Dame Edna stond bekend om haar lila haar, extravagante brillen en kleurrijke jurken.

Humphries werd in februari in het ziekenhuis opgenomen nadat hij in zijn appartement in Sydney was gevallen en een heupoperatie moest ondergaan. In maart zei de komiek dat hij verwachtte snel te herstellen en kondigde hij zelfs plannen aan om door het land te touren.

De Australische premier Anthony Albanese beschrijft Humphries als „een grote grappenmaker, satiricus, schrijver en uniek in zijn soort”. De familie van Humphries zegt dat alle fans hem dierbaar waren en dat zijn personages „die miljoenen mensen lieten lachen, zullen voortbestaan”. Humphries overleed in het bijzijn van zijn vrouw, kinderen en tien kleinkinderen.