John Poulos, waar moeten we die van kennen?

De Grieks-Canadese zakenman John Poulos (1973) is de persoon die Fox News, een van de machtigste mediaconcerns van de VS, op de knieën kreeg. Een strijder tegen een grote verspreider van nepnieuws.

Poulos is bestuursvoorzitter en mede-oprichter van Dominion Voting Systems. De leverancier van stemmachines kwam deze week een schikking overeen met Fox News. Met 787,5 miljoen dollar (717 miljoen euro) zou dit de grootste bekende schikking voor laster zijn. Het mediaconcern van Rupert Murdoch verspreidde willens en wetens valse beschuldigingen over Dominion. De stemmachines zouden de nederlaag van Donald Trump hebben veroorzaakt in de presidentsverkiezingen van 2020.

Poulos bouwt sinds 2003 systemen voor verkiezingen. Na studies elektrotechniek en bedrijfskunde begon hij in de kelder onder zijn huis in Toronto met zijn bedrijf. Poulos wil zo bijdragen aan „nauwkeurige, transparante en toegankelijke verkiezingen voor iedereen”. Het bedrijf is vernoemd naar de Dominion Elections Act. Die Canadese wet (1920) zorgde ervoor dat ook vrouwen, zwarte burgers en andere mensen zonder kiesrecht mochten stemmen. Dominion heeft een omzet van naar schatting 98 miljoen dollar (2022) en een brutoresultaat van 45 miljoen (2020).

De schikking is een record, meer dan zeven keer de jaaromzet. Is Poulos nu tevreden?

Ja en nee. Hij noemde de uitkomst „een grote stap voorwaarts in de democratie”. In een interview met ABC News zei Poulos dat de schikking „moet dienen als waarschuwing voor andere mediabedrijven die onwaarheden verspreiden”. In de aanloop naar de – op het laatste moment geannuleerde – rechtszaak werd al veel bekend over de leugenachtige werkwijze van Fox News. Medewerkers wisten dat op tv werd gelogen over Dominion, maar lieten dat gebeuren vanwege de kijkcijfers.

Poulos krijgt echter geen excuses. In een verklaring stelt Fox News slechts: „Wij erkennen [...] dat bepaalde beweringen over Dominion onjuist zijn.” Die beweringen kwamen onder meer van advocaten Rudy Giuliani en Sidney Powell die Trumps nederlaag toeschreven aan stemmachinefraude. Poulos suggereerde op tv dat hij mogelijk ook liever de rechtszaak had doorgezet, maar „aan het einde van de dag draait het rechtssysteem om verantwoording afleggen en ik denk dat dat nu is gebeurd”.

Maakt deze schikking Poulos nu miljonair?

Nee, dat was hij al. In 2018 nam het New Yorkse private-equityfonds Staple Street Capital een meerderheidsbelang. Het fonds betaalde 38 miljoen dollar voor een belang van ruim 76 procent. Poulos behield circa 12 procent. Veel liever dan de miljoenen van de schikking zouden John Poulos en de medewerkers vermoedelijk de rust terugkrijgen die het bedrijf als veelgebruikte maar relatief onbekende leverancier had voor de verkiezingen van 2020. Poulos vertelde over de bedreigingen die hij, zijn gezin en zijn medewerkers krijgen, vermoedelijk van ultrarechtse groeperingen in de VS. De titel van een opinieartikel dat hij november 2020 schreef in de Wall Street Journal – sinds 2007 eigendom van Rupert Murdoch – is veelzeggend: ‘Nepnieuws over Dominion Voting Systems geeft echte schade’.

