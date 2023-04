Hoofdredacteur Die Aktuelle ontslagen na AI-‘interview’ Michael Schumacher

Anne Hoffmann, de hoofdredacteur van het Duitse weekmagazine Die Aktuelle, is per direct ontslagen wegens de publicatie van een door AI opgesteld ‘interview’ met voormalig Formule 1-coureur Michael Schumacher. Dat maakt de uitgeverij van het blad bekend in een verklaring. De directeur van de uitgeverij heeft haar excuses aangeboden aan Schumacher en zijn familie.

Schumacher liep in 2013 ernstige hersenschade op bij een skiongeluk. Sindsdien wordt zijn privacy goed bewaakt door zijn familie en worden zelden uitspraken gedaan over zijn gezondheid.

Afgelopen week publiceerde Die Aktuelle een ‘interview’ op basis van kunstmatige intelligentie die vragen beantwoordde alsof het Schumacher zelf was. In kleine lettertjes onderaan het stuk had het tijdschrift vermeld dat de antwoorden niet van Schumacher waren. „Dit smakeloze en misleidende artikel had nooit mogen verschijnen. Het voldoet op geen enkele manier aan de journalistieke standaard die wij - en onze lezers – verwachten van een uitgeverij als Funke”, zei de directeur Bianca Pohlmann in een verklaring.

Donderdag maakte Schumachers familie bekend naar de rechter te stappen vanwege de publicatie, het is nog niet bekend of de excuses en het vertrek van Hoffmann daar iets aan veranderen.