FC Groningen – NEC gestaakt nadat grensrechter wordt geraakt door beker vanuit publiek

Aan de wedstrijd tussen FC Groningen en NEC is zaterdag vroegtijdig een einde gekomen nadat iemand uit het publiek een beker bier tegen een grensrechter aangooide. Scheidsrechter Richard Martens legde de wedstrijd, die pas achttien minuten bezig was, daarop stil. Even later werd de eredivisiewedstrijd definitief gestaakt. Beveiligers hebben een persoon afgevoerd van de tribune.

Sinds de bekerwedstrijd tussen Ajax en Feyenoord, waarbij Davy Klaassen een voorwerp uit het publiek op zijn hoofd kreeg, zijn de richtlijnen van de KNVB aangescherpt. Als iemand uit het publiek met een voorwerp gooit, moet een wedstrijd stilgelegd worden. Als dat vervolgens weer gebeurt, wordt een wedstrijd gestaakt. Als een speler of scheidsrechter wordt geraakt door een voorwerp moet er volgens de nieuwe regels direct gestaakt worden.

Het is de tweede keer dat een wedstrijd in het Nederlandse betaalde voetbal is gestaakt sinds de voetbalbond de regels heeft aangescherpt, na NAC Breda – Willem II vorige week. Die wedstrijd wordt komende week uitgespeeld zonder publiek. Voor FC Groningen is het niet voor het eerst dit seizoen dat de club negatief in het nieuws komt vanwege de eigen aanhang: in maart kreeg verdediger Jetro Willems een klap van een zogenaamde supporter.

Algemeen directeur Wouter Gudde zegt tegen de NOS dat hij niet kan begrijpen dat de eigen aanhang zich weer misdraagt tijdens een voetbalwedstrijd. „Het is onvoorstelbaar dat een individu, met alles wat er de afgelopen maanden hier en überhaupt in de voetballerij is gebeurd, dan dit doet”, zegt hij. „Dan ben je volgens mij niet goed bij je hoofd.”

