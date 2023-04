Gister las ik een stuk over kolen, die bloedkolen worden genoemd omdat ze onder mensonterende omstandigheden in Colombia gedolven zijn.

Ik vroeg me meteen af of bloedworst bloedworst heet omdat die van gemartelde varkens wordt gemaakt. En wordt het bier van Heineken na hun Russische strapatsen al officieel bloedbier genoemd? Het woord gonst al wel over het internet. Of ik die rommel nog drink? Geen druppel. Dat verkopen ze maar lekker aan die Russen. Hoe meer zij zuipen hoe slechter ze mikken met hun roestige bommenwerpers. Dat scheelt een hoop Oekraïense doden.

Ik stond in de rij voor een Amsterdamse T-shirtdrukkerij na te denken over Inez Weski, die mij te slim lijkt voor hetgeen waar ze nu voor is aangehouden. Ik was bij de drukkerij omdat ik wat handel voor de komende Koningsdag kwam halen. Ik heb tweeduizend shirts met daarop ‘I Love Gordon’ laten maken omdat onze voormalige volkszanger wel wat steun kan gebruiken. Gordon klampt zich bij elke nieuwe liefde vast aan de titel van zijn enige hitje: ‘Kon ik maar even bij je zijn’. Al zijn liefdes duren inderdaad maar even. Heel even zelfs. Wel gezellig dat hij na elke Tinderdate binnen een kwartier trouwplannen heeft. Dan valt er voor ons ook nog wat te lachen. Hoewel het voor zijn hondjes zo langzamerhand wel verwarrend moet zijn.

Dit zei de broodnuchtere Dreetje Hazes, die in dezelfde rij stond omdat hij duizend shirts met ‘Beter goed gejat dan slecht versonnen’ kwam halen. Hij wordt van plagiaat beticht, maar volgens hem is dat onmogelijk omdat hij in het Nederlands zingt en die ander in het Engels. Dus dan kan het niet.

Een aardig meisje met wie ik inmiddels stond te praten moest hartelijk lachen om deze volkse logica. Zij is onze kroonprinses Amalia, die een grote partij T-shirts had besteld met de tekst ‘Lovely Linda’. Daarmee doelt ze op onze voormalige televisiekoningin Linda de Mol, wier carrière op dit moment net als die van Gordon in zwaar weer verkeert. Linda heeft tegenvallende kijkcijfers, een vrijer die zijn broek niet alleen thuis liet zakken en die daarom binnenkort misschien een tijdje moet brommen. Misschien zit-ie wel bij Inez in de cel. Lijkt me niet zijn doelgroep.

Ik vroeg of Amalia door zo’n T-shirtactie onze Linda niet een beetje zielig maakt. Meelijwekkend zelfs. Amalia lachte superieur, gaf een meedogenloze knipoog en fluisterde: „Door de regen en de wind zal ik naast je blijven staan!” Waarna we samen de slappe lach kregen.

Op dat moment schoof een zekere Cornald bij ons aan. Hij kwam shirts halen voor de fanclub van het geplaagde songfestivalduo Mia en Dion. Die riepen op hun fan-shirt: ‘Je wimpers zijn vals!’ Cornald keek redelijk radeloos. Ik vroeg of een indianentooi het duo misschien nog kon redden. Of zangles? Cornald vond het niet grappig. Amalia wel.

Achter ons stond onze aartsbisschop Wim Eijk, die een zootje sexy hemdjes had laten bedrukken met daarop de beeltenis van de Dalai Lama. ‘Welkom bij de RK-Kerk!’ Hij oogde blij.

Amalia vroeg of ik Charles Groenhuijsen als dragqueen had gezien? Helaas wel. Of ik het een goed idee vond om onze Charles met zijn neptieten langs verzorgingshuizen te sturen om daar dan aan demente bejaarden Ik Jan Cremer voor te lezen? Dat hij dan ook kon zeggen dat hij 200 procent hetero is. Of voelde ik meer voor iets met obese Aziaten? Ik keek zacht wanhopig.

Amalia fluisterde: „Van dit land word ik koningin!”

Op dat moment kwam er een geklofte Hagenees met een zootje groengele shirts naar buiten. ‘Richard For Ever!’ stond er op het stukje katoen. Ondertekend door Jacobse en Van Es. Hij had het ook nog over een partij van 100.000 weggooiaanstekers met het logo van Feyenoord. Voor het komende landskampioenschap. Om die in Amsterdam te laten maken vond ik wel weer humor.

„Dat vindt mijn moeder ook”, lachte Amalia, die wel een beetje vreest voor haar Ajax-vader die op Koningsdag naar Rotterdam moet. Of zoals ze lachend zei: „Die is nog niet jarig!”

