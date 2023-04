Ecologisch verval zuigt het leven uit de gemeenschappen rondom de Bengaalse rivieren

Wetenschappers beschouwen de Buriganga als ‘biologisch dood’. Zo zien lokale boeren zien hoe hun landbouwgronden ernstig verziekt worden door de de wijdverbreide en willekeurige lozing van afvalwater van nabijgelegen kledingfabrieken. Door de grote hoeveelheden industrieel afval valt bovendien nog nauwelijks vis te vangen in de rivier. Volgens natuurorganisatie International Union for Conservation of Nature (IUCN) zijn 64 zoetwatervissoorten in Bangladesh of kwetsbaar of ernstig bedreigd. De afgelopen jaren zijn zeker dertig soorten helemaal uit het wild verdwenen.

Daardoor zoeken omwonenden die in hun levenswijze sterk leunen op de vitaliteit van de rivier naar andere manieren om de eindjes aan elkaar te knopen. Zoals visser Nurul Islam die gedwongen is straatvoedsel te verkopen op een karretje in de buurt. „Twintig jaar geleden was dit rivierwater nog goed. Het zat vol leven”, vertelt de 70-jarige Islam, wiens familie al generaties lang aan de oever van de rivier woont, aan persbureau Reuters.