Al langer misdragingen Wiersma bekend, onderzoekt eigen gedrag in vorige functies

Minister Dennis Wiersma (Onderwijs, VVD) heeft zaterdag een nieuwe reactie gegeven op de berichten over zijn grensoverschrijdende gedrag bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Op zijn Instagram-pagina zegt hij te balen dat „[ik] te scherp en soms te fel ben geweest”. In tegenstelling tot wat Wiersma vrijdag zei, geeft hij in zijn reactie aan dat er misschien „eerdere signalen, van langer geleden” zijn die hem zijn ontgaan.

De reactie van Wiersma volgt op nieuwe onthullingen op zaterdag in De Telegraaf. De krant schrijft dat Wiersma zich over een lange periode zou hebben misdragen tegenover medewerkers en ambtenaren van de VVD-fractie en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), waar Wiersma van augustus 2021 tot januari 2022 staatssecretaris was. Zo schrijft De Telegraaf dat medewerkers huilend de VVD-fractiekamer verlieten door Wiersma en dat hij bij het ministerie van SZW bekendstond om „zijn razernij en woede”.

Meerdere meldingen bij de VVD-fractie

NRC schreef vrijdag over het gedrag van de minister op zijn huidige departement, waar Wiersma zich als een driftkikker zou gedragen. „Hij kan ontploffen over berichten die hem niet bevallen of als vernieuwingen in zijn ogen niet snel genoeg gaan”, schrijft NRC. In het artikel wordt ook een incident aangehaald waarbij Wiersma uitvalt tegen een directrice van een school.

Na de ministerraad op vrijdag reageerde Wiersma op deze berichtgeving en stelde „geen specifieke signalen” te hebben gekregen dat hij in zijn eerdere functies grensoverschrijdend gedrag vertoonde. In het artikel op zaterdag in De Telegraaf wordt dat echter weersproken.

De krant haalt bronnen bij de VVD aan, die zeggen dat er eerder meerdere meldingen zijn gedaan over het gedrag van Wiersma in de VVD-fractie. De 37-jarige minister zou daarvoor zijn teruggefloten door de partijtop. In zijn nieuwe verklaring op zaterdag stelt Wiersma zijn eigen gedrag in vorige functies te gaan onderzoeken.

