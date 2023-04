Waarom rijke Russinnen liever baren in Buenos Aires

Tsjaikovski’s Zwanenmeer klinkt door een klein, zonnig appartement in de wijk Palermo in Buenos Aires, Argentinië. Kleuter Varvara Turenko (4) zit in spagaat op de grond en buigt haar armpjes sierlijk omhoog. Trots volgen vader Alexej Turenko (33) en moeder Julia Turenko (33) vanaf de bank haar bewegingen. „Ze danst steeds beter”, zegt Alexej terwijl hij baby Mia, vijf maanden oud, op schoot houdt. „Maar het niveau van de Russische balletscholen hebben we hier in Buenos Aires nog niet kunnen vinden”, merkt Julia op.

Het is dinsdagmiddag in huize Turenko en op tafel staat een schaaltje koekjes en een bordspel, meegebracht uit Nizhny Novgorod. Daar woonde het gezin toen de Russische president Poetin vorig jaar Oekraïne liet binnenvallen. „Toen ik ontdekte dat ik zwanger was, begonnen we plannen te maken voor een toekomst buiten Rusland”, vertelt Julia.

Op haar telefoon scrolt ze door Instagram. Ze is een actieve blogster die dagelijks filmpjes, verhalen en foto’s post. „Kijk, hier waren we net aangekomen in Argentinië”, ze laat een filmpje zien waar ze, hoogzwanger, vol enthousiasme door hun nieuwe huis huppelt. „We voelen ons hier vanaf dag een welkom. De gezondheidszorg is goed, scholen zijn goed en Argentijnen zijn gewend aan migranten. En we ervaren hier – in tegenstelling tot in Europa – geen anti-Russische sentimenten”, zegt ze.

Na omzwervingen via Turkije en nog een kort bezoek aan Rusland voor regeldingen, arriveerden ze in september 2022 vlak voordat Poetin een mobilisatie afkondigde, in Buenos Aires. „Net op tijd want anders kon ik opgeroepen worden voor het front”, zucht Alexej.

Julia en Alexej Turenko met dochters Varvara (4) en Mia (vijf maanden). Foto Sarah Pabst

Inmiddels horen de Turenko’s tot de naar schatting 25.000 merendeels welgestelde Russen die in 2022 naar Argentinië emigreerden. Onder hen meer dan twaalfduizend zwangere vrouwen die – net als Julia – naar Argentinië reisden om te bevallen. Volgens de Argentijnse migratiedienst zitten er op vluchten naar het Zuid-Amerikaanse land soms wel dertig zwangere Russinnen.

„Kijk, hier is Mia’s paspoort”, zegt ze enthousiast, wapperend met het blauwe document. Baby’s die in Argentinië worden geboren, krijgen automatisch de Argentijnse nationaliteit. En voor ouders met zo’n kind is het vervolgens makkelijker om een verblijfsvergunning te krijgen en op den duur eigen Argentijnse paspoorten. Zo’n paspoort biedt toegang tot 171 landen zonder visum.

Terwijl Russen in steeds minder landen welkom zijn en door de sancties mondiaal geïsoleerd raken, staat in Argentinië de deur nog wijd open voor ze – en dus komen ze ook massaal. Eenmaal in Argentinië mogen ze drie maanden blijven zonder speciaal visum. Er zijn al jaren warme banden tussen ex-president Cristina Fernández de Kirchner en de Russische leider Poetin: het was Rusland dat Argentinië, zwaar getroffen tijdens de pandemie, van zijn Spoetnik-vaccin voorzag.

„De stress van de oorlog begint hier eindelijk van ons af te vallen”, zegt Julia terwijl ze Mia in haar bedje legt. „Ons oorspronkelijke plan was om naar de VS door te reizen, maar voorlopig blijven we hier. We zijn toe aan een nieuw leven.”

Hoewel de Turenko’s alles zelf zorgvuldig uitzochten voordat ze naar Argentinië afreisden – al kregen ze af toe wel hulp van een in Buenos Aires gestationeerde Russische tolk – wenden veel Russische migranten in spe zich tot peperdure Argentijnse bemiddelingsbureaus. Voor een volledig pakket, inclusief een bevalling in een privé-ziekenhuis en het regelen van een paspoort voor de baby, en verblijfsvergunningen voor de ouders worden bedragen gevraagd die kunnen oplopen tot 30.000 euro.

Het Argentijnse paspoort van baby Mia Turenko en speeltjes in hun appartement in de wijk Palermo in Buenos Aires, Argentinië. Foto Sarah Pabst

Oplichterspraktijken van criminele netwerken, klaagt advocaat Christian Rubilar die blij was met recente invallen bij een aantal louche bemiddelingsbedrijven door de Argentijnse justitie. „Ze bieden paspoorten aan en verblijfsvergunningen, maar het zijn illegale praktijken, want voordat je daadwerkelijk een verblijfsvergunning kunt krijgen, ben je een paar jaar verder”, zegt hij.

Rubilar is immigratie-advocaat en behartigde jarenlang de zaken van Chinese migranten in Argentinië. Inmiddels heeft hij ruim tweehonderd Russische cliënten, vertelt hij in een lunchtentje op een steenworp afstand van het gerechtsgebouw, waar hij ook veel van zijn cliënten ontmoet. Hij komt in een colbert binnen en houdt zich strikt aan de tijd, want er wachten Russische cliënten op hem, achterin de lunchroom.

De eerste groep Russen die in Argentinië landde, mei vorig jaar, bestond vooral uit mannen; deserteurs op de vlucht voor de oorlog, zegt hij. „Er zaten zelfs beroepsmilitairen bij. Ik heb eens een hele familie van piloten geholpen.” Tegenwoordig zijn het vooral veel jonge zwangere vrouwen, of stellen van een jaar of dertig die een nieuw leven willen opbouwen. Hoogopgeleid, en met geld. En ze beginnen allemaal met de huur van een appartement in de dure wijk Palermo, valt hem op.

Vrees voor criminele bendes

Sinds in februari dit zwangerschaptoerisme aan het licht kwam, probeert de Argentijnse overheid strenger op te treden. Gevreesd wordt dat criminele bendes zich hiermee gaan bezighouden en er een zwendel met echte en vervalste paspoorten en verblijfsvergunningen ontstaat. Zo werden er in februari in Slovenië twee Russische spionnen aangehouden die in het bezit waren van Argentijnse paspoorten.

Volgens persbureau AP zou het fenomeen nu ook bij politici in Moskou op de radar staan en discussiëren parlementsleden bijvoorbeeld over de vraag of vrouwen die buiten Rusland zijn bevallen moeten worden uitgesloten van het zogenaamde moederschapsfonds, een financiële bijdrage voor Russische moeders van pasgeborenen.

Inmiddels trekt de Argentijnse migratiedienst de verblijfsvergunningen in als blijkt dat de personen in kwestie nauwelijks in Argentinië zijn. Ook komen er strengere controles bij binnenkomst, bijvoorbeeld om te onderzoeken of toerisme wel echt het doel van de reis is.

Daarom kwam er onlangs op een avond een noodoproep bij Rubilar binnen. Zes Russinnen was bij aankomst in Buenos Aires toegang tot het land geweigerd omdat ze geen terugvlucht konden laten zien. Een van hen, Maria Konovalova, was toen zes maanden zwanger. Het lukte Rubilar om de vrouwen vrij te krijgen.

De zwangere Maria Konovalova

Foto Sarah Pabst Spanish words and declinations are stuck on the wall of the home of Maria Konovalova and her husband Yuriy next to Russian drawings in the Belgrano neighborhood of Buenos Aires, Argentina, on Tuesday, March 28, 2023.

Foto Sarah Pabst De zwangere Maria heeft rijtjes werkwoordvervoegingen in het Spaans aan de muur hangen.

Foto’s Sarah Pabst

Sindsdien woont deze Maria (26) samen met haar man Yuri – die twee weken later kwam – in een kleine studio in de wijk Palermo. Aan de muur hangen rijtjes werkwoordvervoegingen in het Spaans met de vertalingen in het Russisch. „Ik noem me geen migrant maar een vluchteling”, zegt Maria, die felrood geverfd haar heeft en een tatoeage van een zwaard op haar arm.

Al voor de oorlog voelde ze zich niet veilig in Rusland. „Ik heb zowel relaties met mannen als met vrouwen gehad. Hier in Argentinië zie ik voor het eerst homostellen hand in hand lopen. Ondenkbaar in Rusland. Hier voel ik voor het eerst in mijn leven wat vrijheid is”, zegt ze.

Toen Maria in Rusland haar eerste echo liet maken en ontdekte dat ze een jongetje zou krijgen, wilde ze zo snel mogelijk weg. „Ik wil niet dat onze zoon ooit de oorlog in moet”, zegt ze, terwijl ze een kop thee inschenkt.

Maria heeft het financieel niet zo breed als de meeste Russen in Palermo. Zij en haar man Yuri hebben van familie geld geleend om het land uit te komen. Straks begint haar online Engelse les aan Russische scholieren. Het geld dat ze daarmee verdient, probeert ze via crypto terug naar Argentinië te sluizen. In de hoek van de studio zit Yuri stilletjes achter de computer. „Hij heeft nog geen werk kunnen vinden. Ik voel me hier thuis maar ik denk dat hij zijn familie en vrienden mist”, zegt ze.

Botanische tuin

Verderop in Palermo wandelen Maxim Levoshin en zijn vrouw Ekaterina met hun zoontje Leo van een maand oud in de warme ochtendzon door de botanische tuin. Het is tegenwoordig geen uitzondering om hier op straat Russisch te horen. Een paar dagen geleden konden ze Leo’s blauwe, Argentijnse paspoort ophalen.

De jonge, trotse ouders lijken vol vertrouwen dat ze het gaan maken in Argentinië. Toen in februari 2022 de oorlog uitbrak, waren ze net op reis in de Verenigde Arabische Emiraten. Maxim had er een zakenmeeting, Ekaterina was mee om te winkelen. „We besloten toen dat het beter was voorlopig niet terug te gaan.”

Ekatarina Gordjenko en Maxim Levoshin met hun zoontje Leo. Foto Sarah Pabst

Na onderzoek leek Argentinië hen een goede optie, zegt ze. „Hier zijn ze gewend aan migranten. Onze buren komen van oorsprong uit Italië, andere buren hebben Duitse voorouders, dit is een migratieland. En we vallen niet op, want de Europese invloeden in Argentinië zijn sterk.”

Inmiddels zijn zes bevriende stellen al van Rusland naar Argentinië gekomen. Volgens advocaat Christian Rubilar zou de Argentijnse overheid het voor Russen juist moeten vergemakkelijken zich in Argentinië te vestigen. De meeste Russen die naar Argentinië migreren, komen uit de elite of de middenklasse. Ze hebben geld, zijn hoogopgeleid en spreken vloeiend Engels. „Ze kunnen heel waardevol zijn voor Argentinië. Zeker nu we grote economische problemen hebben en veel Argentijnen juist weg willen”, zegt Rubilar. „We moeten ze niet afstoten en zeker niet kwijtraken aan landen als Brazilië of de VS.”

Maxim Levoshin ontwerpt computerprogramma’s voor een internationaal bedrijf en krijgt in dollars betaald. „We hebben het goed hier, en we zijn niet afhankelijk van de lokale economie.” Voorlopig is de oorlog niet voorbij, denkt het stel. Maxim: „En dan nóg. Uiteindelijk komen al die duizenden jongens terug van het front, getraumatiseerd en vol geweld. Wat voor samenleving krijg je dan? Ons kind wil ik daar niet opvoeden. En met zijn Argentijnse nationaliteit kunnen ze hem later ook niet oproepen voor het leger.”

Mensen laten hun hond uit in de wijk Palermo. De groene, welgestelde wijk is in trek bij geëmigreerde Russen. Foto Sarah Pabst

Correctie 22 april 2023: in een eerdere versie van dit artikel stond dat de familie Turenko afkomstig was uit Sint-Petersburg. Dat moet Nizhny Novgorod zijn. Het is hierboven aangepast.