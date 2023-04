Uitspraak in zaak Richard de Mos: omkoping of ‘ombudspolitiek’?

Vandaag komt er na 3,5 jaar eindelijk een uitspraak in de corruptiezaak tegen Richard de Mos. De rechter oordeelt of de ombudspolitiek van de Haagse wethouder omkoping was of niet. Onderzoeksjournalist Joep Dohmen volgde de zaak en ziet dat er niet alleen voor de verdachten veel op het spel staat. Wat betekent deze uitspraak voor de lokale politiek?

