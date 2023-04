Samson Tsoy: ‘We spelen geen muziek zonder te weten hoe het gebouw eruitziet’

Focus

„In het gebouw waar nu het Ragged School Museum in Londen zit, werd zo’n honderdvijftig jaar geleden een ragged school opgericht. Dat waren speciale scholen voor kinderen uit niet-geprivilegieerde milieus. Maar het was méér dan een gratis school: de leerlingen kregen er ook te eten. Het was een veilige, hoopvolle plek.”

Na drie edities van het Ragged Music Festival in het Ragged School Museum in Londen, strijken de Russische pianisten Pavel Kolesnikov (34) en Samson Tsoy (34) nu met hun tweedaagse kamermuziekfestival in Nederland neer. Het wordt een festival rondom muziek van Dmitri Sjostakovitsj, besloten ze na een bezoek aan het Muziekgebouw in Amsterdam vorig jaar. Want Kolesnikov en Tsoy laten zich voor de programmering van hun festival inspireren door de plek waar ze spelen. Ook de edities in Londen waren de uitkomst van het samenspel tussen ruimte en muziek. Het Muziekgebouw is in hun ogen ‘een raadselachtig concerthuis’.

„Het Muziekgebouw is een heel raadselachtig gebouw dat tussen twee werelden in lijkt te staan: de lucht en het water. Je loopt over de brug en voor je het weet, sta je midden in iets groots en spectaculairs. Het is op een bepaalde manier heel melancholisch. Ik voelde gelijk de geest van het gebouw, omdat het zo uniek is.

„De grote concertzaal kan volledig getransformeerd worden als je de zitplaatsen anders indeelt. De gedachte aan transformatie en dit gebouw deden ons allebei meteen denken aan Sjostakovitsj. Zijn late werk is net zo raadselachtig. Sjostakovitsj was heel geïnteresseerd in de wereld hierna en het idee van transformatie en transitie in een nieuw leven.

Nergens anders

„We bezochten het Muziekgebouw toen we anderhalf jaar geleden begonnen aan de programmering voor dit festival. We maken liever geen programma zonder te weten hoe het gebouw eruitziet, want we willen ons voor kunnen stellen dat we de luisteraar zijn. Daarvoor moeten we de sfeer proeven. We doen bijvoorbeeld een avondshow in het Loading Dock, waar de vrachtwagens laden en lossen. Dat programma is zo aan die plek verbonden, dat zouden we nergens anders kunnen doen.

„Het woord ragged heeft meerdere betekenissen. Het betekent onder andere grenzeloosheid. Dus de geest van het Londense festival en het idee erachter blijven hetzelfde nu we het transformeren naar een andere setting.

„Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in andere werelden. Soms gebeuren er dingen waarvan ik niet precies kan zeggen waarom het gebeurt, of wat er precies gebeurt. Dat mysterie, het onverwachte en verrassende: dat maakt het leven interessant.”