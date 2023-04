PEC Zwolle keert na jaar afwezigheid weer terug in de Eredivisie

PEC Zwolle is na een 1-1 gelijkspel uit bij Almere City vrijdagavond zeker van promotie naar de Eredivisie. De club van trainer Dick Schreuder wordt dankzij het zwaarbevochten punt minimaal tweede in de Keuken Kampioen Divisie en dat betekent directe promotie naar de hoogste klasse van het betaald voetbal. Met provinciegenoot Heracles wordt in de laatste vier wedstrijden nog gestreden om het kampioenschap. Zwolle heeft momenteel drie punten voorsprong.

De wedstrijd tegen nummer drie Almere was mede vanwege de grote spanning die erop stond matig en werd aan het eind van de eerste helft ongeveer twintig minuten stilgelegd vanwege onweer. Het stond toen nog 0-0. In de tweede helft kwam Almere in de 72ste minuut op een 1-0 voorsprong door een kopgoal van Stije Resink, maar kwam Zwolle twee minuten later dankzij eveneens een kopgoal van Thomas van den Belt weer langszij. Het met zo’n 350 meegereisde Zwolle-supporters gevulde uitvak vierde de promotie uitbundig mee met de spelers.

„We begonnen wat minder, misschien ook wel een beetje door de zenuwen”, reageerde keeper Jasper Schendelaar na afloop bij ESPN. „Maar dat maakt niet uit, we hebben gedaan wat we moesten doen: promoveren. Nu willen we ook dat kampioenschap.”

PEC Zwolle degradeerde vorig jaar na tien jaar uit de Eredivisie, maar keert na een seizoen dus al weer terug op het hoogste niveau. Het succes is mede te danken aan de negentien goals van topscorer Lennart Thy en de nu zestien goals van de na dit seizoen naar Feyenoord vertrekkende middenvelder Thomas van den Belt.