Onenigheid over beloning raad van commissarissen Ajax

Als het aan de raad van commissarissen van Ajax ligt, krijgen de leden daarvan binnenkort een financiële beloning voor wat voorheen vrijwilligerswerk was. Zij willen zichzelf salarissen tot 50.000 euro per jaar gaan uitbetalen. Maar de bestuursraad is daar niet unaniem over – deze week stapten zelfs twee bestuursraadsleden op. Waar draait de commotie om?

Historisch gezien werkt de raad van commissarissen op vrijwilligersbasis. Het wordt gezien als een eer om de club op die manier te mogen ondersteunen. Ajax-erelid Arie van Os noemde het in De Telegraaf een „paar uurtjes werk per jaar”. Maar dat is veranderd, zegt een ingewijde, die vanwege de gevoeligheid van de kwestie anoniem wil blijven: beslissingen gaan vaak om miljoenenbedragen, er wordt meermaals per maand vergaderd en leden moeten goed ingelezen zijn. Dat zou steeds meer tijd vergen. Ook Ajax zelf schrijft op de site dat het werk van de commissarissen steeds complexer is geworden.

Ajax is sinds 1998 een beursgenoteerd bedrijf – en daar past geen vrijwillig commissariaat bij, schrijft de voorzitter van de bestuursraad Frank Eijken in een ‘verenigingsupdate’ aan de leden, die ook NRC op verzoek ontving. Hij schrijft daarin te weten dat de beloning „gevoelig” ligt en dat het „breekt met de traditie van vrijwilligheid”, maar hij noemt ook de „verantwoordelijkheid, tijdbesteding en mogelijke reputatieschade” van commissarissen.

Eigen inspraak

De beloning – 35.000 euro als basissalaris en 15.000 euro extra voor voorzitter Pier Eringa en de nog te benoemen voetbalcommissaris Jan van Halst – is nog geen voldongen feit: de stemming daarover vindt plaats op de aandeelhoudersvergadering van 26 mei. Dat is ook het moment dat Van Halst benoemd wordt. De vereniging Ajax heeft zelf 73 procent van de aandelen in bezit, waarmee het dus voldoende eigen inspraak heeft op de vergadering om het besluit vast te stellen. Wel hebben volgens De Telegraaf verschillende „coryfeeën” van de club een voorstel in de maak om de bestuursraad te dwingen tégen de beloning te stemmen.

In de verenigingsupdate schrijft Eijken dat het besluit over de beloningen niet unaniem genomen werd, maar wel „gedragen” wordt door de bestuursraadsleden. Op de reden van het vertrek van twee van hen, Ruud Haarms en Mike Harman, gaat hij niet in, behalve dat het voor hen om „moverende redenen” gaat.

Honorering voor de raad van commissarissen is al langer onderwerp van gesprek bij Ajax, maar vanwege weerstand hiertegen kwam het er eerder niet van. Het bedrijf AFC Ajax heeft een omzet en beurswaarde van bijna 200 miljoen euro.