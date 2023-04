Nieuwe maatregelen om komst internationale studenten beter te beheersen

Onderwijsminister Robbert Dijkgraaf (D66) wil „concrete maatregelen” nemen om het aantal internationale studenten dat naar Nederland komt te kunnen beheersen. Dat schrijft de minister vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer. Het gaat hierbij om een combinatie van wetgeving en afspraken met instellingen, zo staat in de Kamerbrief.

Zo moeten opleidingen die in twee talen gegeven worden een ‘capaciteitsfixus’ kunnen hanteren voor het anderstalige traject en niet op het Nederlandstalige traject. Nu is zo’n fixus alleen nog mogelijk voor de gehele opleiding, waardoor ook minder Nederlandse studenten worden toegelaten. Als een fixusopleiding dreigt vol te lopen, wil de minister het aantal studenten van buiten Europa kunnen beperken. Een zogeheten ‘noodcapaciteitsfixus’ moet een onverwachte en grote stijging aan studenten van buiten Europa op kunnen vangen.

Verder wil de minister dat hogescholen en universiteiten de taalvaardigheid in het Nederlands bevorderen bij internationale studenten, omdat de kans dan groter is dat deze studenten na hun studie in Nederland blijven. Minister Dijkgraaf gaat direct van start met het ontwikkelen van een nieuw wetsvoorstel, dat op zijn vroegst in september 2024 van kracht kan gaan. Het voornemen is dan om het Wetsvoorstel taal en toegankelijkheid hierna in te trekken.

Studentenhuisvesting

Tot slot wil de minister nog voor de zomer in gesprek gaan met universiteiten en hogescholen om afspraken te maken hoe onderwijsinstellingen de komst van internationale studenten kunnen beheersen. Een voorbeeld van dit soort afspraken is het ‘gericht werven’ van studenten in het buitenland, waar Dijkgraaf eind vorig jaar al een oproep over deed. Ook moeten de buitenlandse studenten die in Nederland komen studeren betere voorlichting krijgen over studentenhuisvesting.

Het aantal internationale studenten neemt de afgelopen jaren sterk toe. Afgelopen studiejaar telde Nederland 115.000 studenten uit het buitenland, 3,5 keer zoveel als het studiejaar 2005-2006. Inmiddels komt veertig procent van de eerstejaars universiteitsstudenten uit het buitenland, in 2015 was dat nog 28 procent. De meeste internationale studenten komen uit Europa, met name uit Duitsland.

De toename leidt op veel plekken tot problemen rondom studentenhuisvesting en hoge werkdruk onder onderwijspersoneel. Honderden internationale studenten sliepen de afgelopen jaren aan het begin van het academische jaar in tenten of hostels, omdat ze geen kamer konden vinden.

