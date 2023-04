Minister Wiersma zorgde voor sociaal onveilige situaties, bevestigt OCW

Minister Dennis Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs, VVD) „is vanuit ambitie en gedrevenheid, scherp en soms fel geweest tegen ambtenaren” in de eerste periode van zijn ministerschap. Dat laat zijn ministerie vrijdag weten aan NRC. „Hij heeft destijds onderkend dat dit niet goed was.”

De Telegraaf berichtte vrijdag dat Wiersma „als een razende tekeer is gegaan”. Anonieme ambtenaren zouden hebben gezegd dat hij schreeuwde, met deuren sloeg en mensen tot tranen bracht. Vooral jonge, beginnende ambtenaren zouden het mikpunt zijn geweest.

Volgens het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is die periode inmiddels achter de rug. De minister heeft „actie ondernomen” en er zijn „diverse gesprekken gevoerd tussen de minister, leidinggevenden en medewerkers” over samenwerking „gegeven de hoge druk en de veeleisendheid van het werk”. Die gesprekken blijft de minister voeren, aldus het ministerie.

Extern onderzoek

Van september tot januari heeft het ministerie van Onderwijs een extern onderzoek laten uitvoeren vanwege signalen over ongewenst gedrag bij een deel van de organisatie. Om welk deel het precies gaat, is niet bekend. Die signalen staan los van de berichten over Wiersma, benadrukt het ministerie. Uit het onderzoek zou zijn gebleken dat er weliswaar „ongewenste omgangsvormen” waren, maar niet zo ernstig dat er „arbeidsrechtelijke consequenties” op volgden.

Ook bij dit onderzoek zijn „diverse en intensieve gesprekken gevoerd” en vervolgens „lessen getrokken”. Omdat de inhoud van die gesprekken geheim is, wil het ministerie er verder niets over kwijt.

DWDD

Over Wiersma zijn geen formele klachten ingediend, schrijft het ministerie. Volgens De Telegraaf zijn er wel veel meldingen van ongewenst gedrag gedaan: dat aantal „rijst de pan uit”.

Het nieuws over ongewenst gedrag bij De Wereld Draait Door zou voor een ambtenaar reden zijn geweest om melding te doen. Gunay Uslu (D66), staatssecretaris van Cultuur en Media op hetzelfde ministerie als Wiersma, wilde vanwege die misstanden een actieplan zien om grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan. Tegenstrijdig, zegt de ambtenaar tegen De Telegraaf: „Dan is het wel bijzonder om dat gedrag te veroordelen, terwijl het bij ons óók gebeurt.”

Een woordvoerder van minister Wiersma wilde de verklaring van zijn ministerie verder niet toelichten.