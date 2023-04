Marechaussee onderschepte vorig jaar meer valse papieren, het aantal valse betaalmiddelen daalde drastisch

De marechaussee heeft vorig jaar 1.598 valse identiteitsdocumenten onderschept aan de grens. Dat meldt de militaire politie vrijdag op basis van een jaarverslag dat het Expertisecentrum Identiteitsfraude en Documenten (ECID) volgende week publiceert en dat is ingezien door NRC. Het is het hoogste aantal in zeker zes jaar.

Het gaat in het overgrote deel van de gevallen om paspoorten, en identiteitskaarten en rijbewijzen die mensen bij grensovergangen laten zien. Maar de marechaussee komt ook valse zorgpassen, vaccinatieboekjes en huwelijkscertificaten tegen.

Het ECID houdt ook bij hoeveel valse documenten andere organisaties tegenkomen, zoals de politie of de asielopvang. Dat totaalaantal is gedaald van 4.313 in 2021 naar 3.399 vorig jaar. In meer dan de helft van de gevallen ging het om papieren die helemaal vals waren, en nog eens ruim een kwart waren geldige documenten waaraan was geknutseld. Verder komt het regelmatig voor dat iemand authentieke papieren gebruikt om zich voor te doen als iemand anders, of dat er een fantasiedocument wordt gebruikt waar geen origineel van is.

Die daling komt grotendeels doordat er vorig jaar veel minder vaak fraude met betaalmiddelen werd gevonden: 34 keer, in vergelijking met 1.091 het jaar daarvoor en zelfs 6.848 in 2020. Dit jaar zijn het 34 valse bankbiljetten, in eerdere jaren zat er ook fraude met betaalpassen tussen. Een oorzaak voor de enorme afname kan de marechaussee niet geven.