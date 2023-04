Inez Weski vermoedde al dat er iets op til was

De naam van advocaat Inez Weski viel afgelopen najaar zo vaak in relatie tot het lekken van informatie uit de Extra Beveiligde Inrichting waar haar van zes liquidaties verdachte cliënt Ridouan Taghi vastzit, dat de vraag niet meer was of de prominente strafpleiter Weski zou worden aangehouden maar wanneer. Weski zelf liet zich aan enkele collega’s ontvallen dat ze vermoedde dat er iets op til was. Dat klopte.

Toch kwam het nieuws over haar aanhouding vrijdag als een verrassing. Nog nooit is een strafpleiter met de status van Weski aangehouden. Ze beoefent haar vak al ruim veertig jaar. De doorzoeking van haar kantoor is een behoorlijk gevoelige aangelegenheid. Weski staat tientallen personen bij met enige reputatie in het criminele milieu. Zij gaan ervan uit dat hun geheimen gewaarborgd blijven omdat advocaten als vertrouwenspersonen een zeer bijzondere positie hebben. Ook een verdachte strafrechtadvocaat heeft een geheimhoudingsplicht. Justitie kon vrijdag meekijken in haar dossierkast.

Als ik iets niet wil, doe ik het niet. Doe wat u wilt, zeg ik dan. Maar niet met mij Inez Weski in 2008 in NRC over haar contact met cliënten

De arrestatie zal onder criminelen dan ook inslaan als een bom maar het laat ook collega’s, misdaadbestrijders en politici niet onberoerd. De aanhouding van de advocaat van ’s lands meest bekende verdachte, Ridouan Taghi, zal grote consequenties hebben voor de strijd tegen de zware misdaad.

De arrestatie van Weski gebeurt in een tijd waarin de advocatuur in toenemende mate bedreigd wordt door de onderwereld. Advocaten van kroongetuigen worden beveiligd. Op 18 september 2019 is Derk Wiersum vermoord. Wiersum was 44 jaar en stond als advocaat de ‘kroongetuige’ in het Marengo-proces bij. Twee mannen zijn voor die moord tot dertig jaar cel veroordeeld.

Het oppakken van Weski zet criminelen en de rechtsstaat nog verder onder druk Jan Struijs voorzitter politievakbond

„Het oppakken van Weski zet criminelen en de rechtsstaat nog verder onder druk”, zegt de voorzitter van politievakbond NPB, Jan Struijs. „De aanpak van de georganiseerde misdaad vraagt moed. Het is daarom goed dat deze arrestatie is gebeurd zodat kan worden uitgezocht wie er wat voor informatie heeft gelekt. Maar de aanhouding van Weski zal zeker leiden tot veel onrust binnen het opsporingsapparaat en in het criminele milieu’’.

Helaas was er een open communicatielijn vanuit de EBI via Weski VVD-Kamerlid Ulysse Ellian in tweet die hij later ‘voorbarig’ noemde

Het Tweede Kamerlid en justitiewoordvoerder Ulysse Ellian (VVD), die zelf al maanden wordt beveiligd wegens bedreigingen uit het criminele milieu, reageerde meteen via sociale media. „Helaas”, twitterde hij, „was er een open communicatielijn vanuit de EBI „via Weski. Met alle gevaren van dien. Hoe spijtig ook, maar een vorm van toezicht op gesprekken met advocaten in de EBI is onontkomelijk”. Later nuanceerde hij zijn eigen tweet door te zeggen dat hij „voorbarig” was geweest. „Uiteraard is iedereen onschuldig tot het tegendeel bewezen is”.

De verdenkingen aan het adres van Weski komen aan het licht door de inhoud van berichten die vanaf de aanhouding van Taghi, haar cliënt, eind 2019 zijn verstuurd via het netwerk van cryptotelefoonaanbieder Sky Ecc. Die berichten worden in het voorjaar van 2021 ontsleuteld en wekken volgens de politie de indruk dat er vanaf het begin van zijn detentie wordt gewerkt aan een mogelijkheid om met Taghi te communiceren.

Die Advo is gewoon gek, nooit mailen of sms'en pff Familielid Taghi in ontsleuteld bericht

Familieleden klagen

Familieleden van Taghi klagen over Weski. Ze zou haar werk niet goed doen. „Die Advo is gewoon gek, nooit mailen of sms'en pff”, aldus een van die berichten. „Ja precies pff weet niet wat zij denkt. Spoort echt niet, gekke mens.”

In de zomer van 2020 worden er berichten verstuurd waarin kan worden gelezen dat Weski een USB-stick zou moeten krijgen en berichten daarop zou moeten bespreken met haar klant Taghi in de Ebi. Een feit dat Weski zelf altijd heeft ontkend.

„Sprak gisteren de ad heel even”, zo luidt een van die berichten. „Wat voor usb moet het zijn?” In diezelfde weken heeft een zoon van Taghi contact met Raffaele Imperiale, een zakenpartner van Taghi die met hem nog zaken heeft uitstaan. Uit een bericht van later dat jaar blijkt dat Imperiale een bericht van Taghi heeft gekregen over drugshandel.

Op basis van al die informatie formuleert de politie „het vermoeden dat Weski degene is geweest die door de familie Taghi is benaderd om communicatie van en naar Ridouan Taghi in de EBI mogelijk te maken”. Die conclusie komt in de zomer van 2022 in het strafdossier terecht van Youssef Taghi, de advocatenneef van Taghi die in het najaar van 2021 is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij ontsnappingsplannen van Taghi uit de Ebi.

Eerst niet, toen wel verdachte

In zijn strafzaak stelt het OM dat Weski ondanks de conclusies van de politie niet als verdachte is aangemerkt. Maar uit haar aanhouding moet worden afgeleid dat die status nu is bijgesteld. Er zouden naar verluidt nog meer belastende berichten zijn gevonden die met Sky Ecc zijn verstuurd. De arrestatie van Weski kan niet los worden gezien van het feit dat de Marengozaak tegen Taghi op zijn einde loopt. Vrijdag mocht Taghi zijn laatste woord spreken maar daar heeft hij vanaf gezien.

Inez Weski (Rotterdam, 1955) is een van de bekendste strafrechtadvocaten van Nederland. Ze was onder meer advocaat van de Surinaamse legerleider en drugsverdachte Desi Bouterse en van de van wapenhandel verdachte Guus Kouwenhoven.

In een interview in NRC uit 2008 vertelde dat ze zich na haar studie heeft aangesloten bij haar zus Miriam die al eerder een advocatenkantoor had opgericht. Ze omschrijft zichzelf in dat stuk als „een autodidact”, die heel hard werkt en wantrouwend is naar de wijze waarop het OM te werk gaat.

‘Lastige’ vragen

In het contact met haar klanten heeft zij de regie, vertelt Weski: „Ik ben daar dominant in, ja. Hoewel er ook zaken zijn waarin je meer samen bezig bent. Maar als ik iets niet wil, doe ik het niet. Doe wat u wilt, zeg ik dan. Maar niet met mij.”

In de rechtszaal valt ze vooral op door haar dossierkennis en het stellen van lastige vragen. Maar ook door lang en niet altijd navolgbaar pleiten. In 2018 besteedde de Amsterdamse rechtbank in een vonnis een speciale, zeer uitzonderlijke overweging aan het optreden van Weski. Ter verdediging van haar van moord verdachte cliënt Naoufal F. had ze een pleidooi gehouden dat twee dagen duurde en 197 pagina’s telde. De rechtbank kon er geen chocola van maken.

Van het advocatenkantoor Weski in Rotterdam was vrijdagmiddag geen reactie te krijgen. De zoon van Weski en ook advocaat, Guy, was telefonisch niet bereikbaar. De secretaresse weigerde de deur van het kantoor open te doen. „Iedereen is in zitting.” Onder leiding van een rechter-commissaris zijn vrijdagochtend het kantoor en de woning van de advocaat doorzocht. Daarbij was ook de deken van de orde van advocaten in Rotterdam aanwezig. Weski zit in alle beperkingen.