In Loosduinen vinden ze na de vrijspraak dat Richard de Mos weer wethouder mag worden

„Grandioos! Vrijspraak! Ik moest eigenlijk een boodschap doen, maar wilde de uitslag horen”, roept de gepensioneerde rampenbestrijder Hans over straat. Het is even na lunchtijd in Loosduinen, een uur eerder heeft de rechtbank de Haagse oud-wethouders Richard de Mos en Rachid Guernaoui en zes medeverdachten vrijgesproken van alle beschuldigingen.

„Nou moet hij gelijk wraak nemen. Richard had burgemeester moeten zijn van deze stad nadat Pauline Krikke was opgestapt”, zegt Hans, die zijn achternaam liever niet geeft.

In de wijk Loosduinen stemden bij de gemeenteraadsverkiezingen vorig jaar veel mensen op de partij van De Mos, Hart voor Den Haag. Wat vinden de mensen hier dat er nú moet gebeuren? Hart voor Den Haag werd immers met negen zetels de grootste partij, maar kwam niet in het college. Daar waren meer redenen voor, maar een ervan was dat een aantal partijen samenwerking uitsloot zolang De Mos werd verdacht van onder meer omkoping.

Rondom de bibliotheek van Loosduinen vinden voor- én tegenstanders van De Mos in elk geval dat de rechtszaak allemaal veel te lang heeft geduurd, en vast „klauwen met geld” heeft gekost. Veel van hen hadden het nieuws al gehoord. Ze zitten op hun scootmobiels, hebben net boodschappen gedaan of eten een visje. Vrijwel iedereen is blij voor het raadslid en de andere verdachten. „Schande hoe Richard is behandeld”, zegt Sonja Brouwer. „Dit is vast een opsteker voor hem, de smet was toch ook vreselijk.” Ze vindt dat De Mos maar weer wethouder moet worden: „Hij deed het goed, op een menselijke manier.”

Dat zegt ook mevrouw Spaans, die net als de rest van haar familie haar voornaam niet wil geven. Ze zegt: „Richard was lekker bezig, hij heeft veel gedaan.” „Wat een gelul”, zegt haar zoon: „Hij beloofde veel, maar voerde het niet uit.” Moeder zegt: „Nou hij luisterde wel. Dat er weer geluisterd wordt naar gewone mensen, daar hebben we behoefte aan. Dat is met de boerenpartij hetzelfde.” Vader Spaans zegt: „Hij zal nu wel nog kritischer worden bekeken. Van mij mag hij wel weer wethouder worden. Laat hem z’n werk afmaken.”

Dat zegt ook Jordi Coene, die bij een bank werkt: „Laat hem z’n werk doen.” Hij denkt wel dat De Mos „zich terdege bewust zal zijn dat hij zaken anders moet aanpakken”. Daar denkt Wim Kouwenhoven hetzelfde over: „Hart voor Den Haag zal nu iedere schijn willen vermijden, hoop ik. Dat ouwejongenskrentenbrood gaat tegen je werken.”

De Mos en Guernaoui moesten op „een lullige manier het stadsbestuur verlaten”, vindt Kouwenhoven. Na de inval bij hen thuis en op het stadhuis in oktober 2019 zeiden de andere coalitiepartijen het vertrouwen in Hart voor Den Haag op. Desondanks zegt Kouwenhoven: „Mijn gevoel zegt dat hij nog maar even niet terug moet in het bestuur. Hij zit toch nog in de gemeenteraad?”

Verhoudingen stadhuis

Op het stadhuis zijn de andere politieke partijen voorzichtig over wat er volgens hen nu moet gebeuren. Coalitiepartijen D66 en CDA feliciteren De Mos en Guernaoui, en D66 noemt de vrijspraak in een verklaring „goed nieuws voor de stad, de gemeenteraad en helemaal voor de betrokkenen”. PvdA en GroenLinks wijzen erop dat de rechtbank zei dat discussies over integriteit en transparantie in de gemeenteraad thuishoren, en noemen dat „een verantwoordelijkheid”.

Coalitiepartij VVD wijst naar het Openbaar Ministerie, zegt dat het vonnis „het vertrouwen in het OM schaadt”. Fractievoorzitter Lotte van Basten Batenburg is „boos dat het OM de stad in deze rechtszaak heeft gestort waar de rechter nu gehakt van maakt”. Ze zegt verder dat de VVD goed samengewerkt met Hart voor Den Haag en dat wil blijven doen.

De oppositiepartijen vinden dat de uitspraak „zonder meer gevolgen” (SP) of „consequenties” heeft (Haagse Stadspartij) voor de verhoudingen in de raad en de coalitie. De ChristenUnie noemt het „goed” om die verhoudingen te bespreken, en de Partij voor de Dieren ziet daar het liefst een verkenner bij omdat „de sfeer onder andere verziekt” is doordat de verdenking boven gemeenteraad en stad bleef hangen. Denk vraagt zich af of het huidige college nog kan blijven zitten.

Richard de Mos zelf vroeg vrijdagmiddag een debat aan in de gemeenteraad om de gevolgen van het vonnis te duiden. Dat moet na het meireces plaatsvinden.

