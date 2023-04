Zomervakantie 2021 stonden mijn zoon en ik te wachten op station Akkrum op de trein naar Heerenveen. Op een ander spoor stond de nieuwste trein van de NS, de ICNG, die aan het proefrijden was. Twee treinfanaten waren druk bezig met foto’s nemen. Na verloop van tijd vertrekt de nieuwe trein. Verzucht de een tegen de ander: „Wat een schattig optrekgeluidje!”

