Het Uur met poolreiziger en klimaatjournalist Bernice Notenboom

Kou, ontberingen, gevaar: het liefst staat Bernice Notenboom op ski’s met nog duizenden kilometers te gaan op de Noordpool. Nu die aan het smelten is, laat de poolreiziger zien wat de gevolgen daarvan zijn. Pieter van der Wielen praat met haar over skiën over poolvlaktes met een slee van 80 kilo achter je aan, klauteren over ijsschotsen en noodgedwongen door het ijskoude water zwemmen waar vroeger poolijs lag (‘het heeft iets meditatiefs’). Over waarom het een probleem is dat ‘de airconditioning’ van de wereld verdwijnt. En dat één van de lichtpunten- als het gaat om duurzaamheid- zich ergens in de woestijn bevindt, onder het bewind van een dictator.

Heeft u vragen, suggesties of ideeën over onze journalistiek? Mail dan naar onze ombudsman via ombudsman@nrc.nl.