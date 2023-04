Elke generatie Marokkaanse Nederlanders worstelt met iets anders

Khalid Amakran (31) had drie redenen om fotograaf te worden. Hij ziet 12 procent, en hoorde dat hij daarom niet bij het schoolvoetbal mocht, niet zijn rijbewijs zou halen. Hij zou ze laten zien dat fotograferen wél kan. Reden twee: als hij in de krant las over Marokkaanse jongens, ging er altijd een bepaalde dreiging vanuit. „Dat was niet hoe mijn realiteit eruitzag.” Zijn realiteit van opgroeien in de Rotterdamse wijk Spangen als kind van ouders die in de jaren zeventig van Marokko naar Nederland kwamen. Drie: hij zag die realiteit ook niet in musea, „geen makers van kleur, geen makers met Arabische achtergrond, waardoor ik nooit dacht dat ik kunst mocht maken”.

Inmiddels heeft hij meerdere tentoonstellingen op zijn naam staan. Hij zit in jury’s, cureert voor musea. Zijn portretten verschijnen met regelmaat in NRC. Vijf jaar geleden ontstond het idee om te onderzoeken wat het voor hem heeft betekend om als „Marokkaanse millennial” op te groeien na 9/11. Dat idee bleef in de koelkast, tot de Stichting Beeldmix vroeg of hij wilde reageren op het werk van Robert de Hartogh (1942-2022), die in de jaren zeventig voor een belangrijk deel bijdroeg aan de beeldvorming van de eerste generatie gastarbeiders.