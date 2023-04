Eenzijdige driedaagse wapenstilstand Soedan vanwege einde ramadan lijkt alweer geschonden

De Soedanese militie Rapid Support Forces (RSF) heeft eenzijdig een wapenstilstand afgekondigd rondom de islamitische feestdag Eid al-Fitr, die vrijdag het einde van de ramadan markeert. Dat kondigde de militie vrijdagochtend op Twitter aan. Het bestand zou 72 uur duren. Volgens het RSF biedt een wapenstilstand de mogelijkheid om humanitaire corridors te openen voor de evacuatie van burgers en het bezoeken van familieleden.

Vrijdagochtend werden na het ingaan van het bestand alweer geweerschoten gemeld in onder meer de hoofdstad Khartoem. Het Soedanese leger, waarmee het RSF in een strijd is verwikkeld, heeft vooralsnog niet officieel gereageerd op de aankondiging. Wel werd binnen de regeringsmilities gesproken van een overeenkomst voor een staakt-het-vuren van 24 uur, zo meldt persbureau AP.

De afkondiging van het driedaagse bestand komt nadat VN-chef António Guterres donderdag had opgeroepen tot het neerleggen van de wapens vanwege het einde van de ramadan. De internationale gemeenschap pleit al dagen voor een staakt-het-vuren. Het conflict in Soedan, dat vorige week zaterdag uitbrak, kostte inmiddels al zeker 350 mensen het leven . Sinds het geweld kwamen volgens de VN tienduizenden mensen zonder elektriciteit en stromend water te zitten. Ook de voedselvoorraden zouden bij veel huishoudens op zijn en medische faciliteiten zouden noodgedwongen moeten sluiten. Tienduizenden mensen zouden inmiddels zijn uitgeweken naar buurland Tsjaad.

Het is de derde poging in een week om tot een wapenstilstand te komen. Telkens duurde het niet lang voordat die geschonden werd. In Khartoem zullen moskeeën naar verwachting de ochtenddiensten binnen houden om gelovigen te beschermen. Soedans topgeneraal Abdel Fattah Burhan zei vrijdag in een videoboodschap dat het leger zich inzet voor een overgang naar een burgerregering. In zijn eerste toespraak sinds de gevechten in het land begonnen, kwam het door de RSF aangekondigde driedaagse bestand niet ter sprake. „We zijn ervan overtuigd dat we deze beproeving zullen overwinnen met onze training, wijsheid en kracht, waarbij we de veiligheid en eenheid van de staat, waardoor ons de veilige overgang naar een burgerregering kan worden toevertrouwd”.

