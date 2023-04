Een kunstmatige dassenburcht

De das Naam: Das

Wetenschappelijke naam: Meles meles

Lengte kop-romp: 65-80 cm

Staartlengte: tot 20 cm

Gewicht: 6,5 - 16,5 kg

Leeft in uitgebreide holenstelsels: de burchten. Die liggen bijvoorbeeld in bosranden, in brede heggen of op hellingen en bevinden zich altijd in de buurt van gras- of akkerland en van water.

Woont vaak met meerdere generaties samen. Een burcht heeft soms wel tientallen ingangen en kan vele generaties op dezelfde locatie bestaan.

Paart zo’n anderhalf uur lang, meestal met dezelfde partner. Een worp bestaat uit twee tot vier jongen, die de eerste twee maanden alleen ondergronds leven. In het wild worden de meeste dassen tot zes jaar oud.

Eet vooral regenwormen, verder o.a. noten, vruchten en insecten, tot 400-600 gram per nacht



De dassenburcht

De verschillende kamers die door een gangenstelsel onder de grond met elkaar verbonden zijn, worden door de das op verschillende manieren gebruikt. Als schuilplaats, kraamplaats, slaapplaats en ook om bij of op elkaar te liggen, waarbij de ruimte groot genoeg moet zijn voor drie tot vier exemplaren.

Naast buizen die de kamers verbinden, worden ook loze buizen toegevoegd, die doorlopen in het zand. Dan kunnen de dieren vanaf daar de burcht weer uitbreiden. Dassen willen zelf graven, zelfs als de burcht groot genoeg is. Ze maken soms ook een ingang vlak naast een bestaande ingang en gebruiken kamers soms ook een tijdje niet.