Echte liefde, of echt niet

Seth is niet de gemakkelijkste. Hij heeft het al geprobeerd met Bibian, Alyna, Elfie en Juul. Maar telkens liep het binnen de kortste keren uit de hand, tot haren trekken aan toe. Simone zou op zich niet gek zijn, maar zij heeft het niet op kinderen en dat is wel een voorwaarde omdat Seth woont in een gezin met kinderen. Dus nu lijkt de kleine Ireen de beste optie. Misschien is zij tegen hem opgewassen.

De bruingrijze Seth is een van de konijnen op koppelvakantie bij Het Knaaghof. Het dierenopvangcentrum in Rijswijk biedt de koppelservice aan sinds 2017. „Konijnen zijn echt groepsdieren”, zegt verzorgster Jamie de Greef (22) en herhaalt haar geliefde mantra: „Eén konijn is geen konijn.” Toch schat huisdierenbrancheorganisatie Dibevo dat ongeveer een derde van de konijnen in Nederland alleen wordt gehouden. Dat betekent dat er bijna 150.000 eenzame konijnen zijn.

Foto's Folkert Koelewijn

Dat aantal is al flink teruggelopen sinds Dibevo en de Dierenbescherming actief campagne voeren voor konijnenwelzijn. In deelnemende dierspeciaalzaken mogen konijnen bijvoorbeeld niet meer alleen worden verkocht, al wordt slechts een kwart van de konijnen in een winkel aangeschaft. De andere komen uit persoonlijke kring of via online advertenties. Voorlichting ontbreekt dan vaak.

Maar bij Het Knaaghof komen steeds meer mensen die een maatje zoeken voor hun konijn, om te voorkomen dat die depressief worden en afwijkend gedrag gaan vertonen. Elke maand komen er twintig tot dertig konijnen naar het centrum in Rijswijk om gekoppeld te worden.

Voor een konijn op koppelvakantie kan, moet de eigenaar een uitgebreid formulier invullen, over het karakter van hun eigen konijn en welke toekomstige partner ze wensen. „Sommige mensen vinden rode ogen eng, en een langharig konijn moet je trimmen”, vertelt De Greef. Ook vraagt Het Knaaghof eigenaren een foto te sturen van het toekomstige verblijf van de konijnen. „We koppelen alleen als ze genoeg ruimte hebben: minstens vijf vierkante meter voor twee konijnen.”

Als alles goedgekeurd is en de konijnen zijn gevaccineerd en gecastreerd, mogen ze komen logeren. „We deden eerst ook speeddaten”, vertelt De Greef. Mensen konden met hun konijn komen voor een eerste kennismaking met een aantal konijnen. Als het leek te klikken, nam een eigenaar het konijn uit de opvang mee naar huis. . „Maar het ging toch te vaak mis. Dus nu doen we het zelf.”

Foto Folkert Koelewijn Charlotte van het Oor met konijn Bunbun, die aan Hiske is gekoppeld.

Grote wond

Hoe erg het mis kan gaan, laat De Greef zien op de ziekenboeg van het centrum, waar de konijnenbroertjes Lance en Luka verzorgd worden. Ze zijn gevonden in het park, vooral Luka was er verschrikkelijk aan toe. Jamie houdt het konijn voorzichtig vast, op zijn onderrug zit nog steeds een grote wond. Ze schudt haar hoofd: „Twee mannetjes is uiteindelijk vragen om problemen, net als twee vrouwtjes trouwens. Maar ook als je niet de tijd neemt voor een goede match kan het eindigen met bloed.”

Als het goed gaat, worden konijnen echter onafscheidelijk. „Dan eten ze samen, wassen ze elkaar”, zegt De Greef. „Als hun maatje doodgaat, kunnen konijnen zelfs stoppen met eten en letterlijk sterven van verdriet.”

Konijn Bunbun heeft een maatje gevonden. Eigenaar Charlotte van het Oor (25) komt langs om haar zwarte ram op te halen. Die is na een hobbelige start succesvol gekoppeld aan de pluizige, bruine Hiske. Charlotte van het Oor kijkt vertederd toe hoe de twee konijnen tegen elkaar aan kruipen: „Ik hoopte al dat zij het zou worden.”

Seth heeft nog niet zoveel geluk. Zodra hij en Ireen samen in een tijdelijke koppelren gestopt worden – „neutraal terrein” – is de sfeer gespannen. Ook De Greef staat in de ren, klaar om in te grijpen. De dieren cirkelen om elkaar heen en Ireen blijkt pittiger dan gedacht. Voor Seth iets kan doen, begint ze hem te berijden. „Door op elkaar te rijden bepalen konijnen de rangorde”, legt De Greef uit. Seth moet er weinig van hebben en schudt het vrouwtje van zich af. „Een konijn dat heel lief is tegen mensen, is vaak heel dominant tegen andere konijnen.” Ze knikt richting Seth: „Nu gaat hij urine sproeien om zijn territorium aan te geven.” Seth sproeit.

Het koppelen van konijnen is niet de enige service die Het Knaaghof aanbiedt. In de loop van deze ochtend komt een man voor een afspraak om de nagels van zijn cavia’s te laten knippen, en binnenkort is er een workshop ‘hamster-scaping’, het creatief vormgeven van je hamsterverblijf met stenen en takjes. Maar De Greef vindt het konijnenkoppelen het leukste om te doen. „Soms is het echt liefde op het eerste gezicht. Dan stop je de konijnen bij elkaar en gaan ze elkaar direct wassen.”

Uiteindelijk vindt ruim 80 procent van alle konijnen op koppelvakantie een maatje, ook als het even duurt. „Op ieder potje past een dekseltje.”

Een week later stuurt Het Knaaghof een berichtje dat Seth en Ireen het uiteindelijk toch met elkaar bleken te kunnen vinden. „Seth is de meest dominante”, schrijft het Hoofd Dierverzorging, „maar Ireen laat zich niet de kaas van het brood eten.” De twee zullen samen worden opgehaald.