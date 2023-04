Dit zijn de indrukwekkendste foto’s van deze week

De fotoredactie van NRC selecteert elke week de indrukwekkendste, mooiste en beste nieuwsfoto’s die binnenkomen op de redactie. In de week dat orthodoxe christenen Pasen vierden, won de Oekraïense journalist en fotograaf Evgeniy Maloletka de World Press Photo, werden er drie verdachten gearresteerd voor de dodelijke schietpartij in Alabama en stortte in New York een parkeergarage in.