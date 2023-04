Chef-dirigent Lorenzo Viotti vertrekt in 2025 bij De Nationale Opera

Lorenzo Viotti stopt aan het einde van seizoen 24/25 als chef-dirigent van De Nationale Opera en het Nederlands Philharmonisch Orkest. Dat maakte DNO vrijdagmiddag bekend in een persbericht. Hij is dan vier jaar chef geweest.

Viotti (33) heeft sinds zijn aanstelling in 2021 naam gemaakt als de dirigent die relatief veel jongeren naar opera en klassieke muziek trekt, waaronder veel fans die hij bereikt via zijn populaire instagramkanaal. Dat fans voor hem naar klassieke concerten gaan, kreeg al snel de naam ‘Viotti-effect’. In concerten probeert hij strakke conventies zo veel mogelijk los te laten, bijvoorbeeld door muziek vooraf met een laagdrempelig praatje te introduceren.

In 2021 tekende Viotti een contract voor drie jaar, met een intentieverklaring voor vijf jaar. Het worden er dus vier. Alleen dirigent Ingo Metzmacher bleef (van 2005 tot 2008) korter. „Ik heb besloten om in de toekomst prioriteit te geven aan mijn persoonlijke leven en ontwikkeling waarin ik de meester ben over mijn eigen tijd”, zegt Viotti daarover in het persbericht. Hij wil wel als gastdirigent terug blijven keren naar Amsterdam.

Een maand geleden maakte het Nederlands Philharmonisch Orkest ook het vertrek van algemeen directeur Rob Streevelaar bekend. Streevelaar stapt op 1 september dit jaar op. Voor allebei is nog geen opvolger.

Viotti is deze maand te horen in Der Rosenkavalier van De Nationale Opera.

