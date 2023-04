Britse vicepremier Dominic Raab stapt op na rapport over vermeend pestgedrag

De Britse vicepremier en minister van Justitie Dominic Raab legt zijn functie neer vanwege een rapport over zijn vermeende pestgedrag en intimidatie richting collega’s. Dat maakt hij vrijdag bekend in een verklaring op Twitter. Voordat het rapport was afgerond beloofde de politicus ontslag te nemen als de uitkomsten bewijs zouden leveren van zijn vermeende pestgedrag. Toch haalt hij ook fel uit naar de inhoud van het rapport, dat volgens hem „een gevaarlijk precedent schept voor het functioneren van een goede regering”.

Na maandenlang onderzoek werd het rapport gisteravond overhandigd aan premier Rishi Sunak. Hij heeft nog niet gereageerd op de uitkomsten of het vertrek van Raab. In zijn ontslagbrief zegt Raab dat de drempel voor pesten te laag wordt gelegd, waardoor een gevaarlijk precedent ontstaat. Volgens hem zullen hierdoor sneller ongefundeerde klachten worden ingediend tegen ministers. Desondanks zegt de politicus van de Conservatieve Partij zich verplicht te voelen om „de uitkomst van het onderzoek te accepteren”, maar wijst hij er wel op dat het rapport „op twee klachten na alle beweringen tegen mij heeft verworpen”.

In november 2022 kwamen de eerste klachten over Raab aan het licht toen voormalig medewerkers hem beschuldigden een „angstige sfeer” te creëren op het ministerie. Raab ontkende alle aantijgingen, maar nadat nog twee formele klachten werden ingediend verzocht hij om een onafhankelijk onderzoek naar de beweringen. In de weken die volgden kwamen steeds meer beschuldigingen naar buiten. Hoeveel klachten uiteindelijk zijn ingediend is niet duidelijk. Volgens Raab moeten ministers de mogelijkheid hebben om „directe, kritische feedback te geven en scherp toezicht te houden op hun ambtenaren”. Het onderzoeksrapport is nog niet gepubliceerd.