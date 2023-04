BBB Groningen draagt belangenbehartiger gasgedupeerden Susan Top aan als gedeputeerde

Het voormalig boegbeeld van de slachtoffers van de Groningse gasgedupeerden, Susan Top, is kandidaat-gedeputeerde in Groningen namens de BoerBurgerBeweging (BBB). Dat bevestigen ingewijden aan NRC. Top was zelf nog niet te bereiken voor commentaar. De geboren en getogen Groningse is geen lid van de BBB, maar gaat toch het penibele gaswinningsdossier op zich nemen als het aan die partij ligt, aldus verschillende media.

Top stond aan de wieg van het Groninger Gasberaad. Ze was tot 2021 zeven jaar voorvrouw bij dat collectief van maatschappelijke organisaties, dat de belangen behartigt van Groningers die te maken hebben met aardbevingsschade. Bij de gedupeerde Groningers stond en staat ze goed te boek als zichtbare belangenbehartiger.

BBB is in alle twaalf provincies als grote winnaar van de Provinciale Statenverkiezingen van maart coalities aan het smeden. In Groningen doen zij dat met PvdA, ChristenUnie en de lokale partij Groninger Belang.

Dinsdag bezoeken minister-president Mark Rutte (VVD) en staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw, D66) Groningen om daar de kabinetsreactie te geven op de vernietigende conclusies van het parlementaire enquêtecommissie over de gaswinningskwestie. De commissie typeerde de laakbare omgang met Groningers voor financieel gewin als een „ongekend systeemfalen” dat leidde tot „een rampzalige situatie”. Dinsdag bespreken Rutte en Vijlbrief ook de zogenoemde ‘ereschuld’ die de Nederlandse staat heeft aan de Groningers. De provincie wil 30 miljard euro ontvangen ter herstel en ontwikkeling van de regio, of het kabinet aan die eis tegemoet komt is zeer de vraag.

Lees ook ‘Deze mensen hebben niet om de bevingen gevraagd. Het is ze aangedaan’