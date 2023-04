Advocaat Inez Weski opgepakt, verdacht van doorspelen informatie van Ridouan Taghi

Advocaat Inez Weski is vrijdag aangehouden. Ze wordt er naar verluidt van verdacht berichten te hebben doorgespeeld voor haar cliënt Ridouan Taghi, die vast zit in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. Hij wordt verdacht van opdracht geven tot liquidaties.

Dit bevestigt een hoge bron binnen het Openbaar Ministerie. De officiële reactie van het OM is dat de arrestatie niet wordt bevestigd of ontkend. Het advocatenkantoor zegt van niets te weten.

In kringen van justitie werd al ruim een half jaar gesproken over de ophanden zijnde arrestatie van Weski. De strafadvocaat deed eerder deze week nog namens Taghi aangifte tegen het OM. De reden voor de aangifte is een vermeend plan om hem eerder in Dubai te ontvoeren of uit te schakelen. Het OM heeft op geen enkel moment overwogen om Taghi „te ontvoeren, uitschakelen of te vermoorden”, zo zei de officier van justitie woensdag in de rechtbank in een reactie tijdens een van de laatste dagen in het proces tegen Taghi.

Versleuteld berichtenverkeer

De verdenking tegen Weski zou zijn gebaseerd op leesbaar gemaakt berichtenverkeer dat sinds de arrestatie van haar cliënt Ridouan Taghi in 2019 in Dubai is verstuurd via Sky Ecc, een populaire dienstverlener in het criminele milieu omdat versleutelde berichten niet door de politie gelezen zouden kunnen worden. In die berichten wordt vanaf eind 2019 door de zoon van Ridouan Taghi over „de advocaat” en „ze” gesproken. Hij heeft ze verstuurd aan een tante, een van de zussen van Taghi. De advocaat zou informatie voor Taghi de gevangenis mee moeten innemen en later ook weer de reactie van Taghi daarop moeten doorspelen.

Hoewel de naam van Weski niet wordt genoemd en Taghi meerdere advocaten heeft, concludeert de politie al dat de gesprekken van de familieleden van Taghi „vermoedelijk” gaan over Weski. Die conclusie is gebaseerd op de context van deze berichten, de datums waarop ze zijn verstuurd en de momenten dat Weski haar cliënt Taghi heeft bezocht in de gevangenis. Deze bevindingen zijn door de politie vastgelegd in een proces-verbaal uit juli 2021 en zijn herhaald in een proces-verbaal dat is ondertekend in juli 2022.

Neef met iPad

De betreffende berichten zitten in het dossier van het onderzoek naar Taghi’s neef Youssef die vorig jaar oktober is aangehouden op verdenking van lidmaatschap van een criminele organisatie. Hij heeft erkend dat hij een iPad met daarop berichten voor en van Taghi de gevangenis in en uit heeft gesmokkeld. In die berichten wordt onder andere gesproken over scenario’s voor een ontsnappingspoging van Taghi.

In dat onderzoek is Weski in eerste instantie niet als verdachte aangemerkt. Dat had onder andere te maken met het feit dat alleen de berichten van de zoon van Ridouan Taghi leesbaar waren geworden. De antwoorden daarop van onder meer zijn tante waren dat aanvankelijk niet. Dat maakte de inhoud van die berichten moeilijk te interpreteren.

Inmiddels zijn er meer berichten leesbaar gemaakt die via de service van Sky zijn verstuurd. Daarbij gaat het onder andere om berichten van een zus van Taghi, die veel met de zoon van haar broer communiceerde en ook veel contact lijkt te hebben met Weski. Vermoedelijk heeft het OM op basis van die nieuwe berichten, waarvan de inhoud niet bekend is, besloten om Weski als verdachte aan te merken en haar aan te houden.

Autodidact

Inez Weski (Rotterdam, 1955) is een toonaangevende strafrechtadvocaat die al ruim veertig jaar haar vak uitoefent. In een interview in NRC uit 2008 vertelde dat ze zich na haar studie heeft aangesloten bij haar zus die al eerder een advocatenkantoor had opgericht. Ze omschrijft zichzelf in dat stuk als „een autodidact”, die heel hard werkt en wantrouwend is naar de wijze waarop het Openbaar Ministerie te werk gaat: „Ik doe zelf heel veel onderzoek buiten het dossier om.”

In het contact met haar klanten heeft zij de regie, vertelt Weski: „Ik ben daar dominant in, ja. Hoewel er ook zaken zijn waarin je meer samen bezig bent. Maar als ik iets niet wil, doe ik het niet. Doe wat u wilt, zeg ik dan. Maar niet met mij.” Ze zegt haar cliënten altijd de waarheid te vertellen „of het nou goed is of slecht. Hij moet de keuze maken. Na afloop moet je allebei weten dat dit nog het beste is wat we konden bereiken.”

Uit de inhoud van het berichtenverkeer dat via Sky is verstuurd door de zoon van Taghi, kan worden afgeleid dat ze in de zaak van Taghi minder gemakkelijk nee kan zeggen. Het gaat om berichten die zijn verstuurd aan zijn tante. De zus van zijn vader Ridouan lijkt de voornaamse contactpersoon te zijn van Weski.

Uit de berichten leidt de politie af dat de zoon en de zus via Weski contact willen krijgen met Taghi. Maar de advocaat stelt zich in eerste instantie niet erg bereidwillig op, zo blijkt uit stukken die NRC heeft ingezien. „Die advocaat is gewoon gek’, bericht de zoon van Taghi. „Nooit mailen of sms’en. En als je haar mailt houdt ze zich van de domme.”

Italiaanse maffiabaas

Pas in de zomer van 2021 lijkt Weski bereid om in te stemmen met het verzoek van de familie Taghi. Er wordt dan gesproken over een beveiligde usb-stick die Weski de gevangenis moet binnenbrengen. Op die stick staan, zo concludeert de politie, berichten aan Ridouan Taghi van een handlanger: de Italiaanse maffiabaas Raffaele Imperiale. Met hem heeft de zoon van Taghi ook zeer regelmatig contact via de berichtendienst van Sky. Uiteindelijk vermoedt de politie dat Weski de bestanden op de usb-stick heeft uitgeprint en ergens in augustus aan Ridouan Taghi heeft gegeven. Daarna zou Weski, aldus de politie, een geschreven reactie van Taghi ergens begin september weer hebben meegenomen. Het hele proces blijkt zeer tijdrovend en leidt tot irritatie. „Ja, echt niet normaal gewoon”, aldus de zoon van Taghi aan zijn tante. „Zijn al een maand bezig.... hoe traag dit allemaal gaat.”

Uiteindelijk stuurt de zoon van Taghi op 18 november 2020 in het Engels een bericht aan Imperiale, de Italiaanse zakenpartner van zijn vader. „Ik heb net bericht ontvangen van mijn v. Hij heeft ook een boodschap voor u. Ik stuur het zo, ze zijn van 4 of 5 weken geleden.”