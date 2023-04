Zoon van Iraanse sjah, Reza Pahlavi, met open armen ontvangen in Israël

De jaarlijkse holocaust-herdenking in Jeruzalem werd deze week verrassend bijgewoond door Reza Pahlavi, de oudste zoon van de vroegere sjah van Iran, uitgerekend het land waarvan de huidige leiders al sinds 1979 aandringen op de vernietiging van de joodse staat.

Pahlavi (62), die al jaren in de Verenigde Staten verblijft, werd met alle egards ontvangen en had zelfs ontmoetingen met premier Netanyahu en president Herzog. Gedurende zijn bezoek werd hij steeds vergezeld door de Israëlische minister van Inlichtingenzaken, Gila Gamliel. Tot zijn vreugde duidden de Israëliërs Pahlavi steeds aan als de „verbannen kroonprins”.

Op zijn beurt gedroeg Pahlavi zich hoffelijk jegens zijn gastheren. Hij repte nergens in het openbaar over Palestina of het recente harde optreden van de Israëlische politie tegen jonge Palestijnen in de Al-Aqsa-moskee. Veel moslims is dat geweld op een van hun heiligste plaatsen een doorn in het oog. In plaats daarvan toonde Pahlavi zich woensdag op een persconferentie geroerd door zijn hartelijke ontvangst in Israël en verzekerde hij dat de Iraniërs „absoluut bereid zijn” tot het aanknopen van betrekkingen met Israël. Die waren er ook al toen zijn vader Iran nog met harde hand regeerde, al bleven de banden destijds beperkt tot consulair niveau en economische betrekkingen. Iran leverde onder meer olie.

Ballingschap

Lange tijd leidde Pahlavi na de dood van zijn vader in 1980 een tamelijk onopvallend bestaan in ballingschap. Maar sinds afgelopen herfst massale protesten in Iran uitbraken tegen het regime wegens de dood van een jonge vrouw, die hardhandig was gearresteerd omdat ze haar hoofddoek niet correct zou hebben gedragen, is zijn ster snel gestegen.

Nadrukkelijk presenteert Pahlavi zich als alternatief voor de huidige conservatieve geestelijke leiders van Iran, al heeft hij daar zelf al sinds 1979 geen voet meer gezet. Hoewel hij zegt in nauw contact te staan met mensen in Iran stellen Iran-kenners dat zijn aanhang daar gering is. Bij de protesten werd zijn naam ook zelden gescandeerd. Daar herinneren velen zich nog het hardhandige bewind van zijn vader van voor de islamitische revolutie in Teheran. Maar er zijn ook Iraniërs die redeneren: alles beter dan het huidige repressieve bewind.

Niet alleen bezocht Pahlavi Israël, dat het Iran van de ayatollahs als een grote bedreiging voor zijn veiligheid beschouwt. Eerder dit jaar werd hij ook al ontvangen bij de jaarlijkse veiligheidsconferentie in München en voerde hij overleg in Parijs, Brussel en Londen met parlementariërs. Sommige ballingen vrezen echter dat die toenemende buitenlandse erkenning het Iraanse bewind juist in de kaart speelt. Dat kan Pahlavi daardoor afschilderen als een marionet in handen van het Westen.

Lees ook: In Iran staat de online guillotine al klaar