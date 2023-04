Zeker tienduizend Soedanezen zoeken hun toevlucht in buurland Tsjaad

Tussen de tienduizend en twintigduizend mensen, grotendeels vrouwen en kinderen, zijn het door geweld geteisterde Soedan ontvlucht naar buurland Tsjaad. Dat meldt het UNHCR donderdag, de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties die inmiddels spreekt van een humanitaire ramp.

Het UNHCR schrijft nauw samen te werken met de Tsjaadse autoriteiten om goede opvang te regelen. Dat is hard nodig: op dit moment slapen de vluchtelingen in de buitenlucht en is er nauwelijks water en voedsel. In de voorgaande jaren vluchtten al meer dan 400.000 Soedanezen naar Tsjaad. Met name in de Soedanese regio Darfur was het al lange tijd onrustig.

Sinds vorig weekend wordt er hard gevochten in Soedan. De hoofdstad Khartoem is zwaar getroffen, maar inmiddels hebben de gevechten zich uitgebreid over het hele land. Het is hoofdzakelijk een machtsstrijd tussen de generaal Burhan, aan het hoofd van de paramilitaire groep Rapid Support Forces, en generaal Hemedti, hoofd van het nationale leger.

Vast in eigen huis

Maar ook burgers raken erin verwikkeld, aldus het UNHCR. Tienduizenden mensen blijven noodgedwongen binnen in hun eigen huis omdat het te gevaarlijk is om de straat op te gaan. Zeker 330 mensen kwamen om het leven sinds het geweld afgelopen weekend oplaaide.

Hoewel de gevechten tijdens eerdere staakt-het-vuren gewoon doorgingen, heeft secretaris-generaal van de Verenigde Naties António Guterres donderdag opgeroepen tot een nieuwe wapenstilstand, onder meer vanwege het Suikerfeest dat vrijdag of zaterdag plaatsvindt. Burgers die vastzitten kunnen de conflictgebieden in die tijd ontvluchten, en toegang krijgen tot onder andere voedsel en medische hulp.

De Verenigde Staten bereiden zich voor op een eventuele evacuatie van Amerikaans ambassadepersoneel in Soedan „indien de omstandigheden dat vereisen”, meldt het Pentagon. Volgens persbureaus AP en Reuters sturen de Amerikanen militairen naar hun basis in het land Djibouti, dat alleen door Ethopië gescheiden wordt van Soedan. Hoewel hoogst ongebruikelijk, vonden er in de afgelopen meerdere incidenten plaats met buitenlandse diplomaten als doelwit, waaronder een beschieting van een diplomatenkonvooi maandag.