World Press Photo bekroont foto van hoogzwangere Oekraïense die stierf na Russisch bombardement op kraamkliniek

Prijs voor het beste Open Format

De fotojournalist Mohamed Mahdy werkte voor zijn project ‘Here, The Doors Don’t Know Me’ samen met bewoners van het Egyptische dorp Al Max. De bewoners wilden de herinnering aan hun verloren vissersdorp vastleggen. Mahdy heeft de hele wereld uitgenodigd om deel te nemen via een interactieve website.

‘Open format’ is een prijzencategorie voor projecten met gemengde technieken. Een fotoreeks wordt bijvoorbeeld ingezet op een speciale websites, of gekoppeld aan tekst, video, of ander beeld. Vorig jaar was deze categorie er voor het eerst. Mahdy’s webproject geeft een stem aan de vissersfamilies die uit hun dorp zijn verdreven. Door de zeespiegelstijging heeft de overheid hen in 2020 geëvacueerd. Mahdy liet de bewoners brieven over hun dorp schrijven. Bezoekers van de websites worden aangemoedigd om aan de bewoners terug te schrijven. Samen met zijn foto’s wil de fotograaf zo een „klaagzang scheppen voor een levenswijze die op het punt staat te verdwijnen.”