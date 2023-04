Verpleegkundige aangehouden vanwege sterfgevallen tijdens coronapandemie in ziekenhuis Assen

Een man is maandag aangehouden omdat hij ervan wordt verdacht betrokken te zijn bij het overlijden van meerdere patiënten in het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA). Dat meldt het Openbaar Ministerie donderdag. Het gaat om een 30-jarige man uit de gemeente Noordenveld, die tijdens de coronapandemie als verpleegkundige in het ziekenhuis werkte.

Het ziekenhuisbestuur heeft aangifte gedaan bij de politie, die daarop een onderzoek begon. „Daarin is al veel uitgezocht en dat heeft geleid tot aanhouding van de verdachte”, zegt de persofficier van justitie in een verklaring. „Maar tegelijkertijd moet er ook nog heel veel onderzoek worden verricht.” Het OM kan daarom verder weinig over de zaak zeggen.

„De aanhouding heeft ons geschokt”, zegt Hans Mulder, bestuurslid van het ziekenhuis, in een verklaring. Na een enkele melding over mogelijke misstappen van de verpleegkundige heeft het ziekenhuis hem op non-actief gezet. „Op die manier kon het gedrag uit de melding niet worden voortgezet.” Het WZA heeft ook melding gedaan bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Voor het ziekenhuis zelf is ook nog veel onduidelijk, blijkt uit een lijst vragen en antwoorden. Zo weet het WZA niet over welke patiënten het politieonderzoek precies gaat. Het ziekenhuis adviseert mensen die willen weten of hun naaste deel is van het onderzoek om contact op te nemen met de politie.