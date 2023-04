Vakbondsleden stemmen in met cao ziekenhuizen

De leden van vakbonden FNV, CNV en NU’91 hebben ingestemd met de nieuwe cao voor ziekenhuispersoneel. Daarmee komt een slepende onderhandeling ten einde. 75 procent van de FNV-leden stemde in, 83 procent van de CNV-leden. Welk deel van de NU’91-leden instemde, maakte die vakbond niet bekend. De cao geldt voor ruim 200.000 zorgmedewerkers.

Ruim drie weken geleden bereikten de vakbonden en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, de werkgeversorganisatie, een akkoord. Het ziekenhuispersoneel krijgt met terugwerkende kracht per 1 februari een loonsverhoging van 5 procent, met nogmaals 5 procent per 1 december. Halverwege 2024 gaan werknemers in lagere schalen er nog eens 5 procent op vooruit. Werknemers die meer verdienen krijgen 2 procent en een eenmalig bedrag van 180 euro.

Eerder zou de laatste loonsverhoging in 2024 voor alle werknemers 3 procent zijn – dat vonden de bonden niet genoeg voor mensen met lagere lonen. Ook de werkdruk was een veelbesproken onderwerp in de onderhandelingen. Nu is in het akkoord afgesproken dat werknemers meer zeggenschap krijgen over hun roosters.

En, een (kleine) overwinning voor de bonden: de reiskostenvergoeding wordt verdubbeld en gaat zo van 8 naar 16 cent per kilometer. De bonden pleitten eigenlijk voor 21 cent, het bedrag dat zonder belastingen mag worden uitgekeerd. De NVZ bood 11 cent voor dit jaar en 14 cent volgend jaar.

Even leken de onderhandelingen stuk te lopen: de vakbonden wilden meer geld, de NVZ zag geen ruimte. Dat resulteerde in gesteggel over en weer via de media tussen de verschillende partijen.

De vakbonden stelden de NVZ een ultimatum: voldoen aan hun eisen, of acties. Dat leidde, na afwijzing van de NVZ, tot stakingen onder het ziekenhuispersoneel. (NRC)