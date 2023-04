Tientallen doden bij chaotische voedseldistributie in Jemen

In de Jemenitische hoofdstad Sanaa zijn woensdagavond zeker 78 mensen omgekomen en meer dan honderd mensen gewond geraakt toen chaos uitbrak bij het uitdelen van hulpgoederen, meldt persbureau AP.

Volgens ooggetuigen schoten Houthi-rebellen, die de stad onder controle hebben, in de lucht om de mensenmassa onder controle te houden. Daarbij werd een elektriciteitskabel geraakt en ontstond een explosie, waardoor grote paniek uitbrak. Op filmpjes op sociale media is te zien hoe mensen in die chaos vertrapt werden.

Op het uitdelen van voedsel en andere hulpgoederen in een school in het oude stadscentrum van Sanaa kwamen vooral arme mensen af. In het door de in 2014 begonnen burgeroorlog verscheurde Jemen is al lange tijd sprake van een humanitaire crisis en wijdverbreide honger. Volgens de Verenigde Naties hebben meer dan 21 miljoen mensen in het land hulp nodig, oftewel twee derde van de bevolking.

Een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken laat aan AP weten dat de chaos kon ontstaan omdat er „willekeurig” hulpgoederen werden uitgedeeld zonder afstemming met de lokale autoriteiten. Twee organisatoren van de hulpactie zijn gearresteerd en er is een onderzoek ingesteld.