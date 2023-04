Stoltenberg: toekomst van Oekraïne ligt bij NAVO

De toekomst van Oekraïne ligt bij de NAVO. Dat zei de secretaris-generaal van verdragsorganisatie, Jens Stoltenberg, donderdag tijdens een bezoek aan Kyiv. Het was voor het eerst sinds de Russische invasie dat de Noorse NAVO-topman Oekraïne bezocht.

„Ik zal duidelijk zijn: de rechtmatige plek van Oekraïne is in de Euro-Atlantische familie”, zei Stoltenberg tijdens een gezamenlijke persconferentie met president Volodymyr Zelensky. Stoltenberg nodigde Zelensky uit voor de jaarlijkse NAVO-top in juli, dit jaar in Vilnius, de hoofdstad van Litouwen.

Stoltenberg zei in Kyiv dat de NAVO-landen Oekraïne militair zullen blijven ondersteunen in de oorlog tegen Rusland. Sinds de invasie in oktober vorig jaar hebben de NAVO-landen tienduizenden Oekraïense militairen getraind en voor een bedrag van 65 miljard euro aan militaire steun geleverd, zei Stoltenberg. „De NAVO staat achter jullie, vandaag, morgen en zo lang als het nodig is.”

Dreigementen

Oekraïne wil al jaren lid worden van de NAVO, maar mede vanwege de weerstand en dreigementen van de Russische president Vladimir Poetin is het er nooit van gekomen. Hij voerde de geplande uitbreiding van het NAVO-grondgebied in oostelijke richting vorig jaar aan als een van de belangrijkste redenen om Oekraïne binnen te vallen.

Al in 2008, tijdens de NAVO-top in Boekarest, kwamen de bondgenoten overeen Oekraïne op termijn toe te laten tot de alliantie. Maar tot concrete stappen richting dat lidmaatschap is het daarna niet meer gekomen.

Bij de komende NAVO-top zal Oekraïense toetreding en „robuuste veiligheidsgaranties” hoog op de agenda staan, beloofde Stoltenberg. Het lijkt uitgesloten dat Oekraïne NAVOlid zal worden zolang het land in oorlog is met Rusland.

Zelensky zei donderdag op zijn beurt dat het hoog tijd is voor de NAVO de politieke beslissing te nemen om Oekraïne uit te nodigen voor het lidmaatschap. Volgens hem kan de NAVO-top in Vilnius „historisch” worden. „Ik ben dankbaar voor de uitnodiging om de top te bezoeken, maar het is voor Oekraïne ook belangrijk de bijbehorende uitnodiging te ontvangen”, zei Zelensky. „Er is geen enkel objectief bezwaar tegen het politieke besluit om Oekraïne nu uit te nodigen binnen de alliantie, nu de meeste mensen in de NAVO-landen en de meerderheid van de Oekraïners NAVO-toetreding steunen.”

Eind september, kort nadat Rusland vier Oekraïense provincies had geannexeerd, vroeg Zelensky versneld lidmaatschap van de NAVO aan. Hij ziet het bezoek van Stoltenberg aan Kyiv nu als „een teken” dat de NAVO klaar is voor „een nieuw hoofdstuk in de verhoudingen met Oekraïne”, dat moet eindigen in het lidmaatschap.

Gevechtsvliegtuigen

Zelensky riep Stoltenberg ook op de NAVO-landen aan te sporen hun terughoudendheid op te geven als het gaat om het sturen van zwaar militair materieel naar Oekraïne, zoals gevechtsvliegtuigen, langeafstandsraketten, artillerie en zware gepantserde voertuigen. Verschillende NAVO-landen, waaronder Duitsland, Canada, het Verenigd Koninkrijk en de nieuwe NAVO-partner Finland, hebben de afgelopen maanden moderne westerse gevechtstanks gestuurd naar Oekraïne. Die moeten het land helpen bij een nieuw offensief tegen de Russische bezetter in het voorjaar of de zomer.

Donderdag werd bekend dat Nederland samen met Denemarken veertien Leopard 2-tanks gaat leveren. Minister Kajsa Ollongren (Defensie, D66) schreef donderdag in een brief aan de Tweede Kamer dat de tanks vanaf begin 2024 aan Oekraïne worden geleverd. De tanks, die eerst nog moeten worden gemoderniseerd, worden uit de voorraad van de Duitse industrie aangeschaft. De kosten bedragen volgens Ollongren zo’n 165 miljoen euro. Nederland en Denemarken betalen ieder de helft.