‘Roken in films lijkt sexy, maar is achterhaald’

Maffiabaas Jimmy Conway (Robert de Niro) zit aan de bar en kijkt als een leeuw die op zoek is naar de zwakste gazelle. Hij staart naar pruikenverkoper Morrie, neemt een hijs van zijn sigaret, rook kringelt voor zijn gezicht. Dan laat hij zijn hand zakken. Plots is zijn gezicht vijf seconden vol in beeld: geamuseerd, spottend, sadistisch en tot slot bloedserieus. Pas als hij zijn sigaret opheft, een trekje neemt, en de rook zijn gezicht weer bedekt, weten we wat we in dat ene kraakheldere moment hebben gezien: Conway heeft besloten Morrie te vermoorden.

Het is een van de beste momenten uit de film Goodfellas (1990) en dat was het niet geweest zonder sigaret. De Niro’s hijsjes accentueren en verklaren zijn gedachten. En niet onbelangrijk: De Niro ziet er verdomd goed uit terwijl hij rookt.

En juist dat steekt een groep mediamakers die een actie zijn begonnen om roken uit films te verbannen. Volgens de campagne Rookvrije Generatie, gesteund door onder meer presentatrice Dieuwertje Blok en regisseur Tim Oliehoek, is het tijd dat filmmakers hun verantwoordelijkheid nemen en ophouden met het ‘verheerlijken’ van roken.

„Het is niet normaal”, zegt Carla van Gils van KWF Kankerbestrijding, mede-initiatiefnemer van de campagne. „Terwijl je op stations, schoolpleinen en in pretparken niet meer mag roken, worden jongeren in de online mediawereld nog dagelijks geconfronteerd met rokende mensen. Het is tijd om de discussie te beginnen in de mediawereld: beseffen makers wel wat voor beeld zij meegeven aan de jeugd?”

Uma Thurman in Pulp Fiction (1994). Foto ANP/Photo 12

Stoer of sexy

Dat filmbeeld van de roker is veelal positief. Uma Thurman in Pulp Fiction ís de manier waarop ze een sigaret rookt – het maakt haar verleidelijker, sensueler en speelser. Marlon Brando, in A Streetcar Named Desire, ís al de mooiste man van zijn generatie. Maar als hij zijn gespierde handen naar zijn mond tilt en hij knijpt met zijn ogen terwijl hij een trek neemt, smeult hij meer dan zijn sigaret. De mannelijke kijker denkt dat het enige wat tussen hem en het seksappeal van Brando staat, een sigaret is.

En juist dat ergert Van Gils. „De sigaret wordt gebruikt als accessoire om mensen er stoer of sexy uit te laten zien.”

Die positieve rook-associatie kan bijdragen aan een verslaving, zegt Marc Willemsen, programmahoofd tabak van het Trimbos-instituut. „Door zo vaak sigaretten te tonen, geef je jongeren het idee dat roken nog iets normaals is. Het maakt de stap om eraan te beginnen kleiner.” Volgens de laatste cijfers hebben vier op de vijf Nederlandse jongeren nog nooit een sigaret aangeraakt. Acht procent van de jongeren zegt dagelijks te roken – dat was in 2014 nog bijna 14 procent.

Volgens Willemsen betaalt de tabaksindustrie voor rokende hoofdrolspelers. „Rookreclames zijn verboden op bushokjes, op tv en tijdschriften en zelfs op sigarettenpakjes. Maar waar de overheid geen zicht op heeft, is wat zich afspeelt op het telefoonschermpje waar jongeren uren per dag naar kijken. Daar proberen tabaksproducenten via series en social influencers aanwezig te zijn.”

Trimbos liet in 2018 een groep Nederlandse tieners bijhouden hoe vaak zij in de media een rookscène voorbij zien komen. Bijna elke dag bleken zij naar rokers te kijken – via sociale media als Snapchat of streamingsdienst Netflix. Onderzoek van de Amerikaanse antitabaksorganisatie Truth Initiative uit 2021 bevestigt dat beeld: de meeste nieuwe series die onder jongeren het populairst zijn, bevatten rookscènes.

Twee keer zoveel gerookt op Netflix

Van Netflix wordt al jaren vermoed dat er financiële belangen achter schuilen. Hoewel er nooit bewijs voor sponsoring is geleverd, vallen de vele rookscènes in de populairste Netflixseries wel op. Amerikaanse onderzoekers vergeleken in 2019 het aantal rookscènes op Netflix met andere streamingsdiensten. Wat bleek: op Netflix wordt twee keer zoveel gerookt. De streamingsdienst zei in een reactie daarop dat de rookscènes aan banden gelegd worden – behálve als een rookscène „essentieel is voor de creatieve visie van de artiest of omdat het karakterbepalend is (historisch of cultureel gezien)”.

Met dezelfde argumenten verdedigde een groep bekende Italiaanse regisseurs zich toen de Italiaanse overheid in 2015 aankondigde roken in films te willen verbieden. „Het idee dat een wetgever de verhalen van een personage in een werk zou kunnen aanpassen, hoe prachtig of lelijk dat werk ook is, is in strijd met onze liberale denkbeelden”, schreven de regisseurs onder wie Paolo Sorrentino (La grande bellezza, Hand of God). De regisseurs wilden roken niet promoten, maar gebruiken als creatieve uiting. Het zou een film realistischer maken. Zo zou een serie als Mad Men, die zich afspeelt in de reclamewereld van de late jaren vijftig, absurd zijn als mensen geen sigaretten zouden opsteken. Roken was simpelweg een deel van het leven, zoals het dat in mindere mate nog steeds is: de tiener met een slechte jeugd en een autoriteitsprobleem heeft óók nu geregeld een sigaret in de mond.

Acteur Jacob Elordi vocht om deze reden naar eigen zeggen voor een sigaret voor zijn personage Noah in The Kissing Booth. Zijn redenering: Noah is een bad boy en bad boys roken. Daarbij: in het boek rookt hij ook. Het was tevergeefs. Ook Colin Farrell vond een sigaar essentieel voor zijn vertolking van superschurk the Penguin in The Batman.

Toni Servillo in La Grande Bellezza (2013). Foto ANP / Photo 12

Sigaretten omzeilen

De Nederlandse regisseur Tim Oliehoek, een van de ambassadeurs van de anti-rookcampagne, wijst erop dat ook in veel films die zich in het heden afspelen gerookt wordt. „En dat is niet logisch. Terwijl roken in het echte leven veel minder zichtbaar is geworden, blijft de sigaret maar terugkomen in producties. De echte wereld verandert, dus waarom de fictieve wereld ook niet?”

De regisseur worstelt er mee in zijn eigen films. Zo speelt zijn serie over beroepscrimineel Stanley H. zich af vanaf de jaren tachtig. „In die tijd kun je moeilijk om de sigaret heen. Maar wanneer de serie over het tijdperk na 2000 gaat, laten we de sigaret bewust niet meer zien.”

Als het even kan, probeert Oliehoek sigaretten in beeld te omzeilen. Voor de oorlogsdramaserie Thuisfront (2021) was een openingsscène geschreven waarbij de acteur zijn laatste sigaret uitdrukt voordat hij zelfmoord pleegt met een handgranaat. „In plaats van de sigaret bedachten we dat hij een mandarijntje aan het pellen is, voordat hij naar de handgranaat grijpt.” De film werd er niet slechter door. „Dat mandarijntje gaf een veel mooier contrast.”