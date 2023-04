President Oeganda stuurt anti-homowet terug naar parlement, wil aanpassingen

De anti-homowet die vorige maand in Oeganda werd aangenomen, is donderdag door president Yoweri Museveni teruggestuurd naar het parlement. Dat melden international persbureaus. De president eist aanpassingen voor hij zijn handtekening zet, om te voorkomen dat de internationaal omstreden plannen niet in strijd zijn met de grondwet.

Lees ook dit opiniestuk: Hard uithalen naar Oeganda om homowet is riskant

Of de president de wet strenger of juist milder wil maken, is niet bekend. Op de voorgestelde straffen is de president niet tegen, schrijft zijn woordvoerder donderdag op Twitter. Zijn bezwaren zouden te maken hebben met de omgang met mensen die na een veroordeling vanwege homoseksualiteit weer „normale levens” willen leiden.

Onder de wet zou het in Oegenda verboden worden om je te identificeren als lhbti+’er, onder welke precieze noemer dan ook. Op overtreding staan gevangenisstraffen die oplopen tot tien jaar cel. Seks met iemand van hetzelfde geslacht is al strafbaar; daarvoor krijg je in Oeganda levenslang. In het Oost-Afrikaanse land zelf kan de wet rekenen op veel steun, slechts twee parlementsleden waren tegen tijdens de stemming in maart.

Dat Museveni de wet niet direct ondertekent, is deels te danken aan internationale druk. Zo waarschuwden de Verenigde Staten voor economische gevolgen en omschrijven mensenrechtenexperts van de Verenigde Naties de wet als een „kolossale schending van mensenrechten”. Een eerdere Oegandese anti-lhbti+-wet uit 2014 werd nietig verklaard na felle kritiek uit het buitenland en van mensenrechtenorganisaties.